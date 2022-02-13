بلدية دبي تستعرض مبادراتها المبتكرة وخدماتها الذكية في «جلفود»

المصدر: دبي- البيان

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زار سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي، جناح بلدية دبي المشارك في النسخة السابعة والعشرين لمعرض «جلفود 2022»، إذ تستعرض بلدية دبي خدماتها الذكية المتعلقة بسلامة الغذاء، والذي يقام حالياً في مركز دبي التجاري العالمي- من أكبر معارض الأغذية والضيافة في العالم، حيث ستشارك فيه أكثر من 4,000 شركة عاملة في مجال صناعة الأغذية من 120 دولة.

وأفاد داوود الهاجري المدير العام لبلدية دبي «إن مشاركة البلدية في المعرض تركز بشكل أساسي على تمكين تجار وموردي المواد الغذائية من الالتزام بمعايير جودة وسلامة الغذاء، فضلاً عن تعريفهم بالخدمات والمبادرات البارزة، التي تقدمها بلدية دبي، مؤكداً التزام دبي بأن تصبح مركزاً محورياً في الاقتصاد العالمي».

وأضاف المدير العام لبلدية دبي: «تحرص بلدية دبي على تطبيق المعايير العالمية في مجال سلامة الأغذية، واستخدام أبرز التقنيات الرقمية الحديثة والمتطورة في هذا المجال، وذلك تجسيداً لسعيها الدائم نحو تعزيز رؤيتها المتمثلة في بناء مدينة سعيدة ومستدامة».

وأكد أهمية تبسيط إجراءات استيراد المواد الغذائية إلى الإمارة- والتي تعتبر المنفذ الأكبر، الذي ترد من خلاله الأغذية للدولة- باستخدام أحدث التقنيات المبنية على تقييم المخاطر والذكاء الاصطناعي، إضافة لإجراءات إعادة التصدير، مما ينعكس إيجاباً على الشركات العاملة في دبي وزيادة مقدرتها التنافسية.

خدمات ومبادرات استباقية

وتشارك بلدية دبي بشكل متميز في فعالية هذا العام، من خلال خدماتها ومبادراتها الاستباقية في مجال سلامة الغذاء، حيث سيتمكن زوار الجناح من التعرف أيضاً على مبادرة غذائي، والتي تستند إلى رقمنة وأتمتة عدد من العمليات الأساسية في نظام سلامة الغذاء، والتي كانت تتم من خلال ملايين السجلات والمستندات، التي تقوم بها أكثر من 20 ألف مؤسسة غذائية بإمارة دبي، وتستهدف المبادرة تعزيز سعادة متعاملي إدارة سلامة الغذاء، من خلال تقديم خدمات متكاملة مع الجهات المعنية توفر على المتعامل الوقت والجهد وتقلل تكلفة تقديم الخدمات، إضافة إلى المساهمة في تقليل الأثر البيئي من خلال عدم استخدام الأوراق، والجدير بالذكر أن هذه المبادرة تعتبر أول رحلة تحول رقمي في العالم، تقوم بها جهة رقابية من أجل تعزيز سلامة الغذاء.

تطبيق المعايير العالمية

وتزامناً مع معرض الخليج للأغذية أطلقت بلدية دبي، ضمن المبادرة الواجهة المطورة للمؤسسات الغذائية، وذلك سعياً منها في تمكين العاملين في مجال السلامة الغذائية، عبر تسهيل الرقابة الذاتية باستخدام أحدث الحلول الذكية، للتأكد من تطبيق أعلى المعايير في السلامة الغذائية.

خبراء سلامة الغذاء

لإمكان شركات الأغذية التواصل مع مختصي بلدية حضورياً (بموقع البلدية بالمعرض) أو افتراضياً للإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بمتطلبات استيراد الأغذية، وإعادة تصديرها وتسجيل المواد الغذائية وتقييم البطاقة الغذائية والخدمات الأخرى، التي تقع ضمن اهتمام شركات الأغذية.

ومن المتوقع أن يستضيف جناح البلدية في المعرض الوفود الرسمية وغير الرسمية من مختلف بلدان العالم لمناقشة أبرز المواضيع المتعلقة بالسلامة الغذائية مع المعنيين في الدائرة، إلى جانب التعرف على الممارسات الذكية في مجال سلامة الغذاء، بهدف تسهيل الإجراءات، لتعزيز انسيابية الأغذية عبر منافذ دبي.

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