صندوق خليفة ومؤسسة محمّد بن راشد لتنمية المشاريع يعززان مشاركتهم في جلفود 2022

المصدر: دبي ـ البيان

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يشارك صندوق خليفة لتطوير المشاريع ومؤسسة محمّد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، في معرض الخليج للأغذية - جلفود 2022، والذي من المقرر تنظيمه في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 13 إلى 17 فبراير 2022، وذلك عبر مجموعة متنوعة من المشاريع الريادية. وتأتي مشاركة المؤسستين في إطار تعزيز تواجد الأعضاء من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الفعاليات والمبادرات وعرض منتجاتهم لفتح قنوات جديدة لدخول الأسواق الخليجية وغيرها، بالإضافة إلى التواصل مع مختلف الشركات والموردين من دول المنطقة والعالم الأمر الذي يعزز من دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دفع العجلة الاقتصادية والناتج المحلي في دولة الإمارات.

وبهذه المناسبة، قالت علياء عبد الله المزروعي، مستشارة رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: «يحرص صندوق خليفة على المشاركة دائماً في معرض أغذية الخليج، الذي يعد منصة مثالية للترويج لمنتجات وخدمات أعضاء صندوق خليفة العاملين في قطاع صناعة الأغذية والمشروبات».

وأضافت أن صندوق خليفة لديه استراتيجية واضحة تهدف إلى تعزيز أداء المشاريع المنضوية تحت مظلته وتمكينها من التطور والنمو من خلال تمكين رواد الأعمال وأصحاب المشاريع من الترويج لمشاريعهم ومنتجاتهم بمختلف السبل، مشيرة إلى أن هذه هي المشاركة السادسة للصندوق في هذا المعرض الحيوي والمهم.

وأكدت المزروعي حرص صندوق خليفة على تمكين هذه المشاريع من النفاذ سواء إلى السوق المحلية أو الأسواق العالمية بشكل مباشر أو من خلال الوكالات ومنح الامتيازات وغيرها.

وأكد عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أن معرض جلفود هو منصة مثالية تتماشى مع القدرات التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى التركيز الاستراتيجي لدبي على تمكين القطاعات الحيوية لتصبح قادرة على المنافسة عالمياً وخصوصاً هذا القطاع الحيوي الذي يستحوذ على اهتمام مجتمعات الأعمال والأفراد نظراً لتنوع المنتجات التي تناسب مختلف الأذواق.

وأضاف الجناحي: «مع التركيز المتزايد على قضية الأمن الغذائي والتجارة العالمية وريادة الأعمال عبر الخطط الاستراتيجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة لديها فرص نمو كبيرة في المستقبل، حيث تحرص المؤسسة على تعزيز قاعدة عملاء أعضائها من خلال فتح قنوات جديدة لدخول الأسواق الخليجية والأسواق المجاورة. وستسهم المشاركة في معرض جلفود في تعزيز تبادل الخبرات والمعرفة بين الشركات المحلية والعالمية والبحث عن الفرص التنموية والحصول على صفقات خارجية مع رجال الأعمال مستثمرين دوليين، الأمر الذي سيزيد من حصة الأعضاء في السوق المحلي والإقليمي لما لهم من خدمات ومنتجات تنافسية ذات الجودة العالية والتميز بصناعة الأغذية والمشروبات».

وسيعرض أعضاء صندوق خليفة والشركات المشاركة منتجاتهم من خلال منصة العرض المخصصة لصندوق خليفة ومؤسسة محمّد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من ضمنها: «تمور ليوا»، المتخصصون في تصنيع وتعبئة وتسويق منتجات التمور، و«بوابة ليوا للصناعات الغذائية»، المتخصصة في طحن التوابل وتعبئتها وتنظيف وتعبئة المكسرات والبقوليات والأرز بطريقة صحية، و«هانتر فود»، المشروع الفائز ضمن مبادرة مختبر الأغذية والمشروبات 2021 والمتخصص بإنتاج رقائق بطاطس «هانتر غورميه» المخبوزة يدوياً بإضافة «البزار» وهو عبارة عن خليط بهارات إماراتية، بالإضافة إلى المشروع الفائز في الدورة الأولى لبرنامج «ليفل أب»، «كود ثري فورتين تكنولوجيز»، وهي شركة متخصصة في التكنولوجيا الزراعية وتطوير برنامج سوفت وير زراعي مقرها أبوظبي، و«مؤسسة معامل ناهل للمواد الغذائية»، المتخصصة بإنتاج الأغذية التي يدخل السمسم في صناعتها. و«أوفرسيز»، المتخصصة في بيع المياه المعدنية والأغذية المعلبة بالجملة، و«فوشار ماس»، المتخصص بإنتاج نكهات الفوشار ورقائق البطاطس الجاهزة للأكل بنكهات فريدة، و«أوول أباوت كوفي»، المنشأة المتخصصة بمزج وتحضير القهوة العربية والقهوة الفورية عالية الجودة.

وتضم قائمة المشاركين من أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في معرض الخليج للأغذية - جلفود 2022 كلاً من واتروا لتجارة المواد الغذائية، انتجريتد بلاستيكس للتغليف، شركة فهرست التجارية، شركة الهلالي للصناعات، تريد فيكستشر، أمنية لتجارة الأغذية، وفوديا وورلد لتجارة المواد الغذائية.

ويعد معرض «جلفود» حدثاً سنوياً ذا أهمية يحفز مشاركة أهم مصنعي الأغذية الإماراتيين، والبائعين بالتجزئة والجملة، والمصدرين، إلى جانب أكبر الموردين حول العالم، الأمر الذي يجعله حدثاً جاذباً لمختلف المشاريع والشركات، فيقصد التجار وشركات الأغذية والمشروبات مركز دبي التجاري العالمي كل عام ويتطلعون من خلال مشاركتهم إلى تحقيق وإتمام صفقات مربحة، وترك بصمتهم والترويج لمشاريعهم، ويمثل المعرض فرصة مثالية يعرض فيها منتجو الأغذية المحليون منتجاتهم الواعدة على الموردين من جميع أنحاء العالم، ويعزز تنافسيتهم مع أشهر الأسماء التجارية، كما يحفزهم على رفع مستوى جودة الأغذية المنتجة وفقاً للمعايير الدولية.

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