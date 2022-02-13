غرفة الفجيرة تبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية مع بيلاروسيا

المصدر: الفجيرة – البيان

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أكد الشيخ سعيد بن سرور الشرقي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، حرص الغرفة على تعزيز العلاقات التجارية مع الدول الشقيقة والصديقة والترويج لفرص الاستثمار المتاحة في إمارة الفجيرة، من خلال المشاركات في المؤتمرات والمعارض المحلية والإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بمقر الغرفة يفغيني لازاروف القنصل العام لجمهورية بيلاروسيا لدى الدولة، بحضور سلطان جميع الهنداسي، مدير عام الغرفة، حيث تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات وبيلاروسيا، ودعم العلاقات بين أصحاب الأعمال في إمارة الفجيرة وبيلاروسيا، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة، وإمكانية إقامة مشاريع استثمارية تعود بالنفع على الجانبين.

واستعرض الهنداسي مقومات ومزايا الاستثمار في إمارة الفجيرة، والمكانة الرائدة التي تحظى بها الإمارة في مجال تخزين وتكرير النفط على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما قدم شرحاً حول أبرز الخدمات التي تقدمها الغرفة لرجال الأعمال والمستثمرين الأجانب، والتي تساعدهم على تأسيس وتطوير أعمال ناجحة ومجزية وسط بيئة جاذبة وآمنة للاستثمار، مؤكداً حرص الغرفة على دفع العلاقات الاقتصادية بين الفجيرة وبيلاروسيا إلى الأمام وبناء الشراكات التجارية بين مجتمعي الأعمال.

من جانبه، أعرب القنصل العام لبيلاروسيا لدى الدولة، عن اهتمام بلاده بتطوير العلاقات الاقتصادية بين بلاده وإمارة الفجيرة في إطار العلاقات المتنامية مع دولة الإمارات، والرغبة بتنمية مجالات التعاون والشراكة والاستثمار المتبادل بين مجتمعي الأعمال في بيلاروسيا والفجيرة، والاستفادة من المقومات الاستثمارية المتاحة لدى الجانبين.

وأشاد بتطور العلاقات الاقتصادية والتجارية المتنامية بين بلاده والإمارات، مشيراً إلى أن هنالك مذكرات تفاهم موقعة بين البلدين في مجالات حماية البيئة والزراعة وسلامة الأغذية وغيرها من المجالات.

وقال، إن بلاده لديها قاعدة صناعية متطورة، مشيراً إلى أن من أهم الصناعات فيها المواد البيتروكيماوية والأسمدة والأطعمة والمعدات والآلات الثقيلة كالجرارات والشاحنات والإلكترونيات.

وسلم القنصل العام للغرفة رسالة من غرفة تجارة وصناعة بيلاروسيا لزيارة بلدهم، والتعرف إلى فرص الاستثمار المتاحة فيها، وتبادل الأفكار بين أصحاب الأعمال من الجانبين، والاطلاع على مقوماتها الصناعية والسياحية.

وأكد اهتمام أصحاب الأعمال في بلاده بالتعاون مع نظرائهم بإمارة الفجيرة لموقعها الجغرافي المتميز ومكانتها العالمية في مجال تخزين وتكرير النفط وبيئتها السياحية المزدهرة.

وأعرب الشيخ سعيد الشرقي في ختام اللقاء عن شكره لدعوة غرفة تجارة وصناعة بيلاروسيا، وأشار إلى تلبية الدعوة في وقت لاحق بالتنسيق مع القنصلية العامة لبيلاروسيا لدى الإمارات.

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