114 شركة برازيلية تستهدف صفقات بـ 415 مليون دولار في جلفود 2022

المصدر: دبي- البيان

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تعتزم البرازيل، الدولة، استعراض أفضل ما لديها في قطاع الأغذية والمشروبات، من خلال جلبها 114 شركة برازيلية للمشاركة في الدورة الـ 27 من معرض جلفود، الذي ينعقد خلال الفترة من 13 إلى 17 فبراير الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي.

وتشارك البرازيل في المعرض الأكبر على مستوى العالم لقطاع الأغذية والمشروبات، منذ أكثر من سبع سنوات، بما يؤكد من جديد، دورها كشريك رئيس لدولة الإمارات العربية المتحدة بصفة خاصة، ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام.

وتم استقطاب الشركات الـ 114 هذه الموزعة على الجناح الوطني البرازيلي، وأجنحة المشروبات والحبوب واللحوم والدواجن، من قبل كل من وكالة تنشيط التجارة والاستثمار البرازيلية (آبيكس برازيل)، بواقع 67 شركة، و«الرابطة البرازيلية لمنتجي البروتين الحيواني» (ABPA)، التي تتولى الترويج لهذا القطاع عالمياً، بواقع 30 شركة، و«الرابطة البرازيلية لصناعات تصدير اللحوم» (ABIEC)، 17 شركة.

وبهذه المناسبة، قال «لوكاس فيوزا»، المدير التجاري لوكالة «آبيكس برازيل»: «نشارك في معرض جلفود بـ 114 شركة برازيلية هذا العام، وسنقوم بتنظيم عرضين للطهو يومياً. وباعتبارنا مشاركاً تقليدياً في هذا المعرض المنعقد في دبي، فإننا نعتبر الشريك الراسخ لدولة الإمارات، ونتوقع تنفيذ صفقات تجارية، تزيد قيمتها على 415 مليون دولار، كنتيجة لمشاركتنا في هذا الحدث العالمي البارز».

وأضاف: «بالإضافة إلى استقطابه آلاف المشترين من مختلف أنحاء العالم، فإن معرض جلفود، يتيح أيضاً إبراز الاتجاهات الرئيسة في السوق، ضمن قطاع المشروبات والأغذية، نظراً لمكانته كمنصة تجمع الخبراء وصانعي القرار، ووسائل الإعلام المتخصصة في الأسواق العربية».

وتابع قائلاً: «تعد دبي محوراً تجارياً لمنطقة الشرق الأوسط، بفضل ما تتمتع به من موقع استراتيجي وبيئة عمل مواتية. حيث قفزت الإمارات من المرتبة 22 بين أبرز المشترين لدى البرازيل في عام 2017، إلى المرتبة 15 في عام 2019، بحصة بلغت 1.34 %، من إجمالي 1.35 مليار دولار».

وتركز البرازيل هذا العام على استعراض حلوى أكاي acai الصحية، حيث تعد البرازيل من أكبر منتجي ومصدري هذا النوع من الحلوى على مستوى العالم.

وتستحوذ اللحوم والسكر والحبوب والصويا على نسبة 90 % تقريباً من إجمالي منتجات الأغذية المصدّرة للبرازيل في عام 2019، ما يُثبت وجود تركيز عالٍ على هذه المنتجات، ويؤكد الحاجة الملحة لزيادة التنويع والدعم للقطاعات الأخرى، مثل القهوة والفواكه والأغذية المعالجة والحلويات والمشروبات.

وعلاوة على ذلك، يستضيف الجناح الوطني البرازيلي في جلفود، عرضين يومياً للطهو، مع الشف البرازيلي «برونو آمبار». فيما يقدم جناح المشروبات، قائمة خاصة من مشروبات الموكتيل غير الكحولية، المستوحاة من الموسيقى البرازيلية.

وتنظم وكالة «آبيكس برازيل» أيضاً، عرض طهو مع الشف الشهير «ثياغو كاستانهو»، الذي يعرض قائمة من الأطباق الشهية من منطقة الأمازون، يوم 17 فبراير في معرض جلفود.

ولتحقيق أقصى استفادة من الفرص التي يوفرها معرض جلفود 2022 للشركات البرازيلية، تستعين وكالة «آبيكس برازيل» بالمنصة الرقمية Brazil Business Match (BBM)، التي تعمل على تبسيط عملية البحث والوصول إلى السوق البرازيلية، وإتاحة إمكانية عقد لقاءات بين المشترين الدوليين والشركات البرازيلية، والتي يمكن أن تسفر عن إبرام صفقات تجارية ناجحة.

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