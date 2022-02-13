مجموعة «إينوك» تشارك في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول 2022

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت مجموعة إينوك، شريك الطاقة المتكاملة الرسمي لـ«إكسبو 2020 دبي»، عن مشاركتها في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس» 2022، في خطوة تنسجم في المضمون والأهداف مع خططها الرامية، لتقديم حلول مستدامة ومتكاملة عالمية المستوى في قطاع الطاقة.

هذا ويعد المعرض حدثاً رئيسياً في قطاع الطاقة، يجمع نخبة من ممثلي الجهات الحكومية والرؤساء التنفيذيين لشركات عالمية، وشركات النفط الوطنية ونظيرتها الدولية، ومزودي الخدمات الدوليين، والشركات المتخصصة في الهندسة والمشتريات والإنشاءات، وشركات الاستشارات، والممولين لمناقشة الفرص الناشئة في أسواق الطاقة العالمية.

ينعقد المعرض تحت رعاية عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، حيث يعدّ أبرز حدث لقطاع النفط والغاز في منطقة شمال أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط، وسيشهد اجتماع المتخصصين في قطاع النفط والغاز لخوض حوارات بناءة، وتأسيس شراكات طموحة، وبحث فرص الأعمال وتحديد الحلول والاستراتيجيات الكفيلة برسم ملامح جديدة لأسواق الطاقة العالمية.

تنطلق أعمال مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس»، بحضور شخصي بدءاً من 14 ولغاية 16 فبراير الجاري في العاصمة المصرية القاهرة، ضمن مركز مصر الدولي للمعارض، ومن المتوقع لهذا الحدث أن يستقطب نحو 26 ألف مشارك من الشركات المحلية والدولية، للتعرف على الفرص التي تقدمها مصر ومنطقة شمال أفريقيا عموماً، ودراسة متطلبات المشاريع المستقبلية في منطقة البحر الأبيض المتوسط وتحديد والأولويات الاستراتيجية، واكتساب رؤى دقيقة عن قطاع النفط والغاز عموماً.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «يقدم مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول منصة مثلى لإجراء حوارات بناءة حول توجهات قطاع الطاقة اليوم، كما يسهم الحدث في تعزيز تفاعل الأطراف المعنية الرئيسية لمناقشة مستقبل قطاع النفط والغاز، ولا شك في أن انعقاد هذا الفعالية يأتي في وقت هام مع إعلان مصر رسمياً عن استضافة أعمال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية المناخ (COP27)».

وأضاف: «نواصل عملنا لتحقيق استراتيجيتنا للتوسع الإقليمي بهدف تعزيز حضورنا على مستوى العالم. ويعدّ النفط والغاز أحد أكثر القطاعات الاقتصادية ديناميكية في السوق المصرية، التي تنطوي بطبيعة الحال على أهمية خاصة بالنسبة لنا، حيث أسسنا العديد من الاستثمارات الضخمة لدفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي في البلاد. ونتطلع قدماً للمشاركة في هذا الحدث الرائد عبر وحدات أعمالنا المتخصصة في الزيوت والطيران».

يذكر أن مجموعة إينوك تواصل استثماراتها في مصر، في إطار استراتيجية بعيدة المدى لتوسيع حضورها الإقليمي. وخلال العام الماضي، وقعت «إينوك مصر»، المشروع المشترك بين مجموعة إينوك ومجموعة «بروسيرف إيجيبت»، اتفاقية لمدة ثلاث سنوات مع «مصر للبترول» لمزج وتعبئة منتجات زيوت التشحيم محلياً في مصنع الأخيرة المتطور في مصر. وتتمكن «إينوك مصر» عبر هذه الاتفاقية من مزج الزيت في مصر، وبالتالي تعزيز كفاءتها التشغيلية وضمان استمرارية توريد المنتجات إلى السوق، والامتثال في الوقت نفسه لمعايير إينوك الرفيعة والتزامها الراسخ تجاه الجودة.

وفي عام 2019، استحوذت مجموعة إينوك على حصة في نظام ضخ وقود الطائرات في المبنى رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، لتنمية وتطوير البنية التحتية لقطاع الطيران في مصر. ولدى المجموعة أيضاً اتفاقية مع «الهيئة المصرية العامة للبترول»، لتزويد وقود الطائرات إلى جميع المطارات الرئيسية في الدولة.

الجدير بالذكر أن معرض مصر الدولي للبترول «إيجبس» 2020 استضاف 438 جهة عارضة من 80 دولة، بحضور 30369 مشاركاً خلال ثلاثة أيام، ومن المتوقع لنسخة هذا العام استقطاب أكثر من 26 ألف مشارك مع أكثر من 450 جهة عارضة، و7 أجنحة لدول، وأكثر من 1900 وفد وما يزيد على 260 متحدثاً، ضمن نحو 73 جلسة.

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