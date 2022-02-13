الجناح التركي في القرية العالمية..جودة وأصالة المعروضات

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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يعتبر الجناح التركي من أجمل أجنحة القرية العالمية، ويضم منتجات ومعروضات تتميز بجودتها وفخامتها، حيث يشهد الجناح إقبالاً كبيراً من الراغبين في الاطلاع على المنتجات والمأكولات التركية التي تتمتع بشهرة كبيرة في العالم العربي.

تبلغ مساحة الجناح التركي 4450 متراً مربعاً، وهو مقسم إلى 80 محلاً بمساحات مختلفة، حيث تتنوع المعروضات بين الملابس والتحف والنجف والأدوات المنزلية التركية ذات التصاميم الخلابة والمصنوعة يدوياً، إلى جانب القهوة التركية الشهيرة والحلويات والزيوت بأنواعها والمواد التجميلية المعروفة بجودتها.

وقال الفان بوز منظم الجناح التركي في القرية العالمية لـ«البيان»: «حريصون على المشاركة في فعاليات القرية العالمية هذا الموسم بتنظيم الجناح التركي واختيار أفضل العارضين مع تنوع المنتجات التي تعبّر عن تركيا سواء بأصالتها أو جودتها أو بتفرد تركيا بها، ومنذ بداية الموسم يشهد الجناح التركي إقبالاً كبيراً من مختلف الجنسيات حيث تحظى المنتجات التركية بشهرة عالمية».

تصميم

ولفت إلى أنه تم اختيار تصميم الجناح التركي من الداخل والخارج بناء على معايير عدة أهمها إبراز الحضارة التركية، حيث تم تصميم الواجهة مستوحاة من جسر اسطنبول الشهير، ومن اليسار تصميم «قلعة القطن» ومن اليمين مجسمات للبيوت التركية القديمة، إضافة إلى مجسمات لمعالم مدينة قونيا التركية.

وأضاف: نحرص على أن يعكس جناح تركيا التنوع الحضاري والثقافي، حيث يمنح الزوار فرصة التعرف إلى مجموعة كبيرة من الصناعات التركية الشهيرة، التي تتضمن المنتجات الحرفية من تصاميم وألوان وزخارف، تروي التاريخ المتنوع والغني للشعب التركي، إلى جانب الحلويات الشهيرة، كما يقدم الجناح الثريات والمصابيح المزينة بالفسيفساء والزجاج الملون، إلى جانب الأواني المصنوعة من الفخار وخزف الأناضول، وتمثل فنون الرسم على الزجاج جزءاً من التراث التركي، وهي من أكثر الحرف اليدوية، التي تلقى تقديراً على مستوى العالم. وبجانب المصابيح المزينة بالفسيفساء، يمكن لزوار الجناح التركي الاختيار بين العديد من الأطباق والأواني والأوعية، البسيطة في تصميمها، والمزينة بألوان مبهجة.

منتجات

وأكد مصطفى خالد مدير المبيعات في الجناح التركي أن الجناح يوفر عدداً من المحال المتخصصة في بيع المأكولات التركية ذات المذاقات المتميزة، والذي يعد الآيس كريم التركي أهمها، ويمكن لزائر الجناح التعرف إلى أهم المنتجات من الملابس التركية التي تنتشر في أنحاء العالم كافة وتتميز بجودتها، كذلك يمكن التعرف إلى أهم المناطق السياحية الموجودة في تركيا والعروض الخاصة التي تقدمها الشركات للراغبين في زيارة تركيا خلال الإجازات، لافتاً إلى أن الجناح التركي استطاع أن يجذب أنظار الزوار بالتحف والإكسسوارات المزينة بالخط الإسلامي والتركي والمصنعة يدوياً.

وأشار إلى أن جناح تركيا في القرية العالمية يتميز بوفرة الاختيارات منها أشهر أنواع الحلويات التركية المعروفة، مثل الملبن التركي، الذي كانت الطبقات الراقية تهديه إلى بعضها في المناسبات السعيدة، ضمن التقاليد القديمة، ويمكن للضيوف التعرف إلى مجموعة واسعة من نكهات الحلوى التركية، من أشهرها ماء الورد والبرتقال، واحتساء القهوة وتذوق أجود أنواع الآيس كريم، كما يعرف جناح تركيا بأنه بيت البقلاوة التي تعتبر من أشهر الحلويات التركية خاصة الأنواع التي تصنع مع المكسرات.

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