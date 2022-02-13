363.7 مليار درهم تجارة الإمارات وتركيا خلال 10 سنوات

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

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شهدت العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات وتركيا نمواً وتطوراً كبيراً خلال العقد الماضي، إذ بلغ حجم تجارة الدولة الخارجية غير النفطية مع تركيا نحو 363 ملياراً و695 مليون درهم خلال 10 سنوات في الفترة من 2012 وحتى 2021، وفق بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء. وأظهرت بيانات مركز التنافسية والإحصاء، التي حصلت «البيان» على نسخة منها، أن تجارة الإمارات وتركيا غير النفطية خلال السنوات العشر الماضية، توزعت بواقع 158 ملياراً و651 مليون درهم إجمالي الصادرات تضمنت 41 ملياراً و441 مليوناً إعادة تصدير، فيما بلغ حجم الواردات 205 مليارات درهم. وأوضحت التنافسية والإحصاء أن الوزن الإجمالي لتجارة الإمارات وتركيا بلغ 21 مليوناً 42 ألفاً 559 درهماً خلال 10 سنوات موزعة بواقع 2 مليون و896 ألفاً و214 درهماً لإجمالي الصادرات تشمل 646 ألفاً و757 درهماً قيمة إعادة التصدير، فيما بلغ وزن الواردات 18 مليوناً و146 ألفاً و344 درهماً.

سادس الشركاء

وبحسب البيانات، وصلت تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية مع تركيا إلى 37 ملياراً و499 مليون درهم في التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، وهو ما يجعلها سادس أكبر شريك تجاري للإمارات بعد الصين والهند والسعودية وأمريكا والعراق. وأوضحت الإحصائيات أن تجارة الإمارات وتركيا في الـ 9 أشهر الأولى من العام الماضي توزعت بواقع 11.411 مليار درهم صادرات تشمل 8.006 مليارات درهم صادرات غير نفطية و3.405 مليارات درهم إعادة تصدير، إضافة إلى 26.08 مليار درهم واردات. وأشار المركز إلى أن وزن تجارة الإمارات وصل إلى 1 مليون و126 ألفاً و570 طناً في التسعة أشهر الأولى من العام المنصرم، موزعة بواقع 848.53 ألف طن للواردات و217.08 ألف طن للواردات و60.95 ألف طن لإعادة التصدير.

علامات تجارية

في سياق آخر، أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد أن العلامات التجارية التركية المسجلة في الإمارات وصل عددها إلى 2629 علامة خلال الفترة بين 1993 - 2019، فيما بلغ عدد الوكالات التجارية والشركات المسجلة في الإمارات 72 وكالة و35 شركة تركية حتى 2019. بينما على صعيد أهم الشركات الإماراتية المستثمرة في تركيا، فمن أبرزها «مبادلة» و«موانئ دبي العالمية» و«بنك دبي الإسلامي» و«بنك الإمارات دبي الوطني» و«أبوظبي للاستثمار» و«إعمار العقارية» و«الاتحاد للطيران» و«مجموعة الغرير» و«مجموعة جميرا» و«مجموعة دبي»، و«ديار للتطوير» و«تعمير العقارية» و«شعاع القابضة» و«الجابر للنقل والحمولات الثقيلة» و«مجموعة السركال» و«تعمير العقارية» و«الثريا» و«جلفار» و«دار دبي للأوبرا» و«داماس» و«داماك» و«دبي للإنشاءات» و«طيبة للعقار والتجارة» و«مؤسسة بن هندي» و«ميراج».

قطاعات الاستثمار

وتعد أهم قطاعات الاستثمار الإماراتي في تركياً هي صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل وقطاع العقار والتأجير وقطاع الصحة وقطاع الزراعة والحراجة والصيد والبناء والتشييد وصناعة المعادن الأساسية وتصنيع منتجات المعادن غير الفولاذية وتصنيع منتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات وتصنيع معدات النقل، وتصنيع المواد الكيميائية والمنتجات الكيماوية وتصنيع المكائن والمستلزمات وتصنيع المطاط والمنتجات البلاستيكية، وتصنيع السيارات والمقطورات وشبه المقطورات، وتصنيع الخشب ومنتجات الخشب والفلين، باستثناء إنتاج مواد الأثاث والقش ومواد الضفائر، وتصنيع الأثاث وتزويد الكهرباء والغاز والبخار والماء الساخن، وتجارة الجملة والتجزئة. ومن بين قطاعات الاستثمار الإماراتي في تركيا أيضاً إصلاح وصيانة كل محركات «جنرال إلكتريك» للطائرات من طراز «إيرباص أيه 300»، والنقل والتخزين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل الجوي للركاب والبضائع، والنقل البري والنقل عبر خطوط الأنابيب، والنشر والطباعة والاستنساخ من وسائل الإعلام المسجلة، والقطاع المالي والمصرفي، والفنادق والمطاعم، وإدارة عمليات الموانئ البحرية، والصناعات التحويلية والحاسوب والأنشطة ذات الصلة، والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، والتعدين واستغلال المحاجر، والتأمين وتمويل المعاشات التقاعدية باستثناء الضمان الاجتماعي الإلزامي، والأنشطة المساعدة للوساطة المالية باستثناء التأمين وتمويل المعاشات التقاعدية، والأنشطة الرياضية والترفيهية والتسلية، وإدارة الفنادق والمنتجعات.

التشييد والبناء

ومن أبرز القطاعات التي تستثمر فيها الشركات التركية بالإمارات هي الأنشطة المالية والتأمين، والتشييد والبناء، والأنشطة العقارية، والصناعة التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، والنقل والتخزين، والمعلومات والاتصالات، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية.

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