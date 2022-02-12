نفزات إيسن: العلاقات الاقتصادية الإماراتية التركية استثنائية

المصدر: دبي - البيان

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قال نفزات إيسن مدير «القرية التركية» في دبي إن العلاقات الإماراتية التركية تتمتع بحيوية واستثنائية وخاصة أنها ظهرت على حجم أعمال رجال الأعمال الأتراك في الإمارات، وخاصة أنه يعمل في دبي منذ 20 عاماً لاحظ الدعم الكبير الذي يقدم له وغيره من رجال الأعمال، ما جعلهم يتوسعون في أعمالهم بمزيد من الاستثمارات والأعمال في مجالات مختلفة.

وأضاف إيسن إن زيادة حوافز الأعمال في دبي جاذبة للاستثمارات التركية وهذا ما جعلنا نتوسع في أعمالنا ما أتاح لنا نشاط أعمالنا التعرف إلى الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها دولة الإمارات ومن ثم التفاعل معها بالصورة المناسبة.

وأوضح أنه مع قدرته على تنظيم الفعاليات والمناسبات الكبيرة التي يمكن أن تستوعب أكثر من 500 ضيف عبر 3 طوابق؛ يمكن لمطعم «القرية التركية» تقديم قائمة وجبات احتفالية يتم إعدادها خصيصاً لتناسب احتفالات الشركات والمناسبات العائلية في موسم الاحتفال بالأعياد التي تذخر بها دولة الإمارات على مدار العام.

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