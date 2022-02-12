«جلفود» ينطلق غداً في دبي بمشاركة رواد قطاع الأغذية والمشروبات العالمي

المصدر: دبي - البيان

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ينطلق «جلفود 2022»، المعرض السنوي الأكبر من نوعه على مستوى العالم ومنصة التوريد العالمية الرائدة في قطاع الأغذية والمشروبات، في دورته السابعة والعشرين غداً الأحد لمدة خمسة أيام، يجتمع خلالها قادة القطاع في دبي لرسم الملامح المستقبلية لمشهد الأغذية والمشروبات العالمي وتسليط الضوء على مكانة الإمارة الرائدة في القطاع.

وتستقطب الفعالية العالمية الأولى على أجندة القطاع لهذا العام، والتي تشغل 21 قاعة في مركز دبي التجاري العالمي، أكثر من 4000 شركة ونخبة من المتحدثين والخبراء ورواد الفكر من 120 دولة بجانب عدد من أبرز الطهاة الحائزين على جوائز ومديري الشركات وصناع السياسات الحكومية، بهدف التواصل ووضع الخطط المستقبلية بهدف تغيير القطاع للأفضل.

وتشهد الفعالية الكبرى انطلاق حملة الحد من الهدر الغذائي الأولى من نوعها بهدف إحداث تحرك عالمي بهذا الشأن، كما تركز على الدور المتزايد للتجارة الإلكترونية في قطاع الأغذية والمشروبات، لتشكل دورة هذا العام نقطة تحول مفصلية في تاريخ القطاع تهدف إلى مواكبة تغير سلوكيات وتوجهات العملاء والحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة بخصوص التغير المناخي وتعزيز الالتزام بممارسات الاستدامة ومواكبة الطلب المتنامي على الأغذية الصحية.

وقالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الفعاليات لدى مركز دبي التجاري العالمي: تأثرت جميع دول العالم بالتحولات التي طرأت على القطاع وشملت كامل منظومته، بما في ذلك التقنيات الزراعية وعمليات الإنتاج والتغليف والتوزيع، والتي يسلط المعرض عليها الضوء في فعالياته لهذا العام.

كما يناقش المعرض العالمي مجموعة من المواضيع الجديدة التي تهدف إلى توفير مستقبل أفضل للقطاع، مثل التقنيات الحديثة وتحسين الأنظمة الغذائية والتنوع في القطاع والصحة والاستدامة.

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