«ماج أوف لايف» تطور «ريتز كارلتون ريزيدنسيز دبي كريك سايد»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «ماج أوف لايف»، الشركة المختصة في تطوير العقارات القائمة على أعلى المعايير الصحية، ومستويات الرفاهية التابعة لمجموعة ماج، عن التوصل إلى اتفاقية مع شركة «ماريوت إنترناشيونال»، لإطلاق «ريتز كارلتون ريزيدنسيز دبي كريك سايد».

وسيكون المشروع الجديد، ضمن المجمع الصحي الفاخر KETURAH، الذي يجسد أعلى المعايير الصحية والتجارب الفاخرة، ليوفر للمقيمين والزوار بيئة فريدة وصحية، ترتقي إلى أعلى مستويات المعيشة الملهمة.

وسيوظف «ريتز كارلتون ريزيدنسيز دبي كريك سايد»، طيفاً واسعاً من ابتكارات ديلوس الرائدة عالمياً، القائمة على الحقائق الصحية المثبتة، للمساعدة في توفير بيئة صحية لأصحاب المنازل، وتطوير نمط حياة صحي فاخر في دبي. وسيضم المشروع أيضاً، نادياً خاصاً للأعضاء، ومركزاً صحياً شاملاً، ومطاعم يتم تأسيسها بأيدي مشاهير الطهاة الحاصلين على تصنيف «ميشلان»، فضلاً عن ممشى يوجد فيه العديد من المحلات التجارية. وسيكون المشروع الأول في نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي يسعى للحصول على تصنيف الصحة والسلامة من المعهد الدولي للمباني الصحية (IWBI) لمبانيه، ضمن مجمع WELL لشركة «ماج أوف لايف».

ويقع المشروع على خور دبي، قبالة محمية رأس الخور للحياة البرية بدبي، وتتميز جميع الوحدات في ريتز كارلتون ريزيدنسيز ضمن المنتجع بإطلالات مباشرة على ضفاف الخور، وسهولة الوصول إلى داون تاون دبي ومركز دبي المالي العالمي ومطار دبي الدولي.

وقال طلال موفق القداح، الرئيس التنفيذي لشركة «ماج أوف لايف»: إننا على ثقة تامة من أن «ريتز كارلتون ريزيدنسيز دبي كريك سايد» سيكون مشروعاً استثنائياً لم تشهده المنطقة من قبل بفضل هذه الشراكة. وسيعمل المشروع الجديد على الارتقاء بمستوى المعيشة الفاخرة برؤية أشمل وأوسع، كما نتطلع من خلاله إلى دمج فكرة العيش الفاخر مع الحفاظ على رفاهية سكاننا.

من جهتها قالت ساتيا أناند، رئيس «ماريوت إنترناشيونال» في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: يسعدنا العمل مع «ماج أوف لايف» لنقل علامة «ريتز كارلتون» التجارية إلى منطقة خور دبي التاريخية والثقافية. إن الطلب على مقومات المعيشة الفاخرة في الإمارات قوي للغاية، وسيكون «ريتز كارلتون ريزيدنسيز دبي كريك سايد» إضافة رائعة لهذا المشروع المتميز بأسلوبه المتطور وتشطيباته الفاخرة وما تقدمه العلامة التجارية من خدمات فائقة الجودة.

وقال بول سيالا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ديلوس»، ومؤسس معهد WELL الدولي للمباني: تترسخ مكانة دبي بسرعة فائقة لتصبح بحق وجهة رائدة في أنماط الحياة الراقية التي تركز على الصحة والفخامة. لقد بات الناس يبحثون الآن عن البيئات المعيشية التي تعزز الصحة والرفاهية. ومن شأن اتفاقيات التعاون المبتكرة بين الأسماء الرائدة مثل «ماج و»ريتز كارلتون" أن يلبي هذا النوع من الطلب، وذلك من خلال التركيز في المقام الأول على الصحة والرفاهية في تصميم المنازل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز