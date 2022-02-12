«دراجون أويل» تشارك في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجيبس 2022»

المصدر: وام

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تشارك شركة "دراجون أويل" منصة التنقيب والإنتاج المملوكة بالكامل لحكومة دبي.. في الدورة الخامسة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجيبس 2022" والمقرر عقدها تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على مدى ثلاثة أيام خلال الفترة من 14 حتى 16 فبراير الحالي بمركز مصر الدولي للمعارض وبدعم من وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية.

ومن المنتظر أن يشارك سعادة المهندس على راشد الجروان الرئيس التنفيذي لشركة "دراجون أويل" بورقة عمل خلال المؤتمر والمعرض الذي يعقد هذا العام تحت شعار "شمال أفريقيا والبحر المتوسط.. تلبية احتياجات اليوم من الطاقة" ويمثل المؤتمر نقطة انطلاق لحوار استراتيجي فعال لرسم خارطة طريق لقطاع البترول والغاز لتحقيق مستقبل مستدام، وفرصة مهمة لخبراء القطاع لتبادل الأفكار والرؤى لتحقيق نظام بيئي أكثر شمولية بما يراعي المعايير الاجتماعية واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ الراهنة.

ويأتي المؤتمر والمعرض الدولي في توقيت حيوي لمناقشة التحديات والفرص الإستراتيجية التي تواجه قطاع الطاقة قبل انعقاد مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ "COP27" الذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ ومناقشة تأثيرات التحول في السياسات والتغير في ديناميكيات الطلب إضافة إلى التطور في إمكانات وتكنولوجيا خفض انبعاثات الكربون من خلال استخدام تقنيات مثل التقاط وتخزين الكربون وإنتاج الهيدروجين.

وقالت بدرية أحمد خلفان الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في "دراجون أويل".. " تعتبر مشاركتنا هذا العام هي ثالث حضور للشركة بمؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجيبس ما يؤكد قوة التزامها تجاه تعزيز حضورها وتواجدها الراسخ في جمهورية مصر العربية".

وأضافت أن المعرض يشهد هذا العام مشاركة نحو 40 شركة محلية وعالمية وعدة أجنحة دولية وحضور وزراء الطاقة والبترول من عدة دول ورؤساء ومسئولي العديد من المنظمات والمؤسسات البترولية العالمية مما يمثل فرصة جيدة لتبادل الآراء والخبرات الفنية والتعرف على أحدث التكنولوجيات المطبقة في صناعة البترول والغاز العالمية وذلك من خلال الجلسات الفنية التي سيتم تنظيمها في إطار المؤتمر.

وذكرت أن "دراجون أويل" تستعد لاستكمال توسعها في السوق المصري خلال العام الحالي عبر الاستمرار في تكثيف أعمال الاستكشاف وتنمية الحقول وإصلاح الآبار لزيادة انتاج حقول بترول خليج السويس مستهدفة الوصول إلى معدلات إنتاج بين 65 إلى 70 ألف برميل يومياً مقابل متوسط 60 ألف برميل العام الماضي.

وأشارت إلى أن دراجون أويل تمكنت مؤخراً من تنفيذ خطط ابتكارية تعتمد على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات الاستكشاف والحفر والإنتاج في مصر لتصبح أول شركة تطبق هذه التقنيات واستحوذت "دراجون أويل" قبل عامين على أصول شركة "بي بي" البريطانية في امتياز خليج السويس الذي تتولى "جابكو" تنفيذ العمليات به وتمكنت الشركة من حفر أبار جديدة في مصر وكانت النتائج إيجابية جدا وتسعى الى رفع كميات الإنتاج اليومي هناك وتسمح ملاءتنا المالية بالقيام بمزيد من التوسعات والاستكشاف في عدة مناطق.

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