ريكسوس باب البحر يطلق باقة مميزة بمناسبة «عيد الحب»

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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مع وصول الشهر العالمي للرومانسية وبالتزامن مع التوقعات العالية لسكان الإمارات بقدرتهم على الاحتفال محلياً وخلق لحظات خاصة للأزواج في عيد الحب، أطلق ريكسوس باب البحر باقة «لحظات الحب» مع مزايا حصرية لجعل هذه المناسبة الخاصة ذكرى رائعة لا تنسى.

وخلال شهر فبراير، يمكن لزوار الفندق التطلع إلى استقبال خاص في غرفهم مع المشروبات الفوارة وسلة فواكه ومستلزمات النظافة الخاصة. وتشمل الباقة الشاملة عشاءً رومانسياً في ميت بوينت مع كعكة على شكل قلب وشوكولاتة للحلوى. وعلاوة على ذلك، يمكن للضيوف الاستمتاع بجلسة يوغا خاصة للأزواج لمدة ساعة واحدة في اليوم الذي يختارونه وفي توقيتات مختلفة.

وتنقل زيارة هذا الفندق الفاخر من فئة الخمس نجوم الضيوف إلى عالم سحري محاط بالمناظر الطبيعية الخصبة التي تتميز بالجبال الرائعة وشاطئ الرمال البيضاء البكر وعروض الطهي التي لا تقاوم. يقدم الفندق هذا الشهر عرضاً خاصاً بعنوان «قيصر وكليوباترا» للاحتفال بعيد الحب.

ويقع فندق ريكسوس باب البحر على الرمال البيضاء النقية على جزيرة المرجان الهادئة في رأس الخيمة، ويتميز بشاطئ جميل وأماكن إقامة أنيقة ومطاعم راقية ومناظر خلابة وجميع وسائل الراحة التي تتوقعها من منتجع شاطئي من فئة الخمس نجوم في الإمارات. ويمكن للضيوف الاستمتاع بمجموعة متنوعة من المطاعم دون أي تكلفة إضافية.

وتدير فنادق ريكسوس حالياً أربعة فنادق في الإمارات هي ريكسوس بريميوم دبي في جميرا بيتش ريزيدنس دبي، فندق وأجنحة ريكسوس النخلة دبي في نخلة جميرا دبي، ريكسوس باب البحر في رأس الخيمة، وريكسوس بريميوم جزيرة السعديات في أبوظبي.

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