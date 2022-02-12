"فيتش" تثبت تصنيف "موانىء أبوظبي" مع نظرة مستقبلية مستقرة

المصدر: دبي - سيد صالح

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ثبتت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيفها للجدارة الائتمانية على المدى الطويل لدى شركة أبوظبي للموانئ «موانئ أبوظبي» وأيضاً برنامج السندات متوسطة الأجل باليورو التابع لها، وإصداراتها من السندات الممتازة غير المُؤمنة بقيمة 1 مليار دولار ويستحق سدادها في عام 2031 عند «A+»، كما منحتها نظرة مستقبلية مستقرة.

وبحسب تقرير أصدرته «فيتش» أمس، فإن المحرك الرئيسي لهذا التصنيف يتمثل في قوة ارتباط «موانئ أبوظبي» بحكومة أبوظبي، والتي تمتلك في الشركة حصة نسبتها 75.44% عبر شركة «القابضة (ADQ)ِ».

وأفادت «فيتش» في تقريرها بأنها صنفت الجدارة الائتمانية المستقلة لدى «موانئ أبوظبي» عند التصنيف «bbb+»، ما يعكس وضوح واستقرار التدفقات النقدية لدى الشركة، وأيضاً الارتفاع المتوقع في حجم القوة المالية لدى الشركة نظراً للخطة التي تعتزم الشركة تنفيذها بشأن نفقاتها الرأسمالية، وهي خطة تجمع بين الضخامة والمرونة، وسيجري تمويلها عبر مزيج مولد للتدفقات النقدية يتضمن ضخ رؤوس أموال وإصدار الديون.

وفي سياق موازٍ، ذكرت مؤسسة ستاندرد أند بورز «إس أند بي» للتصنيف الائتماني أن حصة الــ 24.56% في «موانئ أبوظبي»، والتي طرحتها الشركة في اكتتاب عام أولي ستعزز المصدات المالية التي تمتلكها الشركة، ذلك أنها ستحتفظ بقيمة الــ 4 مليارات درهم التي تمثل حصيلة صفقة الاكتتاب.

وذكرت «إس أند بي» في تقرير خاص أصدرته للتعليق على صفقة الاكتتاب أن الصفقة سترفع معدلات القوة المالية لدى «موانئ أبوظبي»، وستعزز موازنتها العمومية عندما تتسلم المقابل. وأضافت «إس أند بي» أنها تتوقع أن ترفع «موانئ أبوظبي» قيمة نفقاتها الرأسمالية في غضون السنوات الثلاث المقبلة، وذلك لاستخدامها في تنفيذ خطط النمو.

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