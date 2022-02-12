«آفاق الإسلامية للتمويل» تشارك في مهرجان السعادة

المصدر: رأس الخيمة- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تشارك «آفاق الإسلامية للتمويل» في النسخة الرابعة من مهرجان السعادة 2022، الذي ينظمه مركز رأس الخيمة للمعارض - إحدى مؤسسات غرفة تجارة رأس الخيمة. ويستمر حتى 15 فبراير الحالي، يومياً من الرابعة عصراً وحتى الحادية عشرة مساء على كورنيش جزيرة المرجان.

يشكل المهرجان فرصة لترويج منتجات وخدمات شركة «آفاق الإسلامية للتمويل»، التي تشمل عروضاً على البطاقات الائتمانية، وخدمات التمويل الشخصي وتمويل السيارات وتمويل العقارات وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب عروضٍ على تذاكر السفر والحجوزات الفندقية وبطاقات الإنترنت المجانية وتأجيل سداد الأقساط.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز