مليار درهم لـ37 شركة ضمن برنامج الابتكار في مكتب أبوظبي للاستثمار

المصدر: أبوظبي - البيان

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استهل مكتب أبوظبي للاستثمار عام 2022 بثلاث شراكات جديدة لبرنامج الابتكار التابع له، ليصل إجمالي قيمة الحوافز المقدمة في إطار البرنامج حتى الآن إلى مليار درهم (272 مليون دولار). وانضمت كل من «فيرووتر كابيتال»، و«فرونتيرا كابيتال»، و«تطبيق كوفي» إلى 37 شركة أخرى تستفيد حالياً من برنامج الابتكار التابع للمكتب، والذي تبلغ ميزانيته 2 مليار درهم (545 مليون دولار)، وذلك منذ إطلاقه في 2020.

وقال محمد الظاهري، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع المؤسسات التجارية في مكتب أبوظبي للاستثمار: «يستقطب برنامج الابتكار التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار شركتين جديدتين في مجال التكنولوجيا إلى إمارة أبوظبي كل شهر. ويرجع نجاح البرنامج إلى الالتزام الكبير الذي تبديه إمارة أبوظبي ببناء منظومة عمل تمكن الشركات من التعاون وتوحيد الجهود لتعزيز مسيرة الابتكار والإبداع. ولا شك بأن شركاءنا الذي يبلغ عددهم الآن 37 شركة يساهمون حالياً بإحداث تأثير إقليمي ملموس. ونتطلع إلى الترحيب بانضمام المزيد من الشركاء لإحداث تأثير حقيقي على مستوى العالم، لا سيما بوجود مليار درهم أخرى من الحوافز المتوفرة في إطار برنامج الابتكار».

شراكات جديدة

قدم مكتب أبوظبي للاستثمار في إطار برنامج الابتكار حوافز مالية تنافسية لكل من شركة «فيرووتر كابيتال» و«فرونتيرا كابيتال» و«تطبيق كوفي»، بما في ذلك فرص استرداد نسب من الرواتب والعلاوات المخصصة للكفاءات وأصحاب المهارات العالية، والنفقات الرأسمالية للتقنيات المتقدمة، فضلاً عن حوافز أخرى غير مالية، كتوفير الدعم خلال عمليات تأسيس الأعمال، والمشاركة في منظومة الأعمال.

وكل من «فيرووتر كابيتال» و«فرونتيرا كابيتال» من الشركات المتخصصة بالخدمات المالية التي تهدف إلى تعزيز الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية انطلاقاً من إمارة أبوظبي، التي باتت توفر قاعدة كبيرة وبوابة مهمة لشركات الخدمات المالية التي ترغب بتوسعة وتطوير أعمالها.

و«تطبيق كوفي» هو تطبيق عصري متخصص بالقهوة، يوفر للمستخدمين وصولاً سريعاً إلى مجموعة واسعة من امتيازات القهوة الدولية والعلامات التجارية للقهوة عبر مجموعة من الخدمات والمميزات ضمن منصة واحدة. ويتيح هذا التطبيق لمحبي القهوة حلولاً ذكية وشاملة تمكنهم من الحصول على كوبهم اليومي من القهوة براحة وسهولة، وسينتقل المقر الرئيسي العالمي لهذه المنصة إلى أبوظبي عبر الشراكة مع مكتب أبوظبي للاستثمار.

وقال علي الإبراهيم، المؤسس والرئيس التنفيذي لدى «تطبيق كوفي»: «الثقة الكبيرة التي يضعها مكتب أبوظبي للاستثمار في «تطبيق كوفي» ستمكننا من تحقيق المزيد من النمو في الإمارة. وأعتقد أننا سنساهم في خلق منظومة تنتقل بسوق القهوة إلى عصر جديد، نظراً للبنية التحتية القوية في أبوظبي وشهية الإمارة تجاه التكنولوجيا».

قطاعات عدة

تعمل الشركات المستفيدة من البرنامج في عدد من القطاعات التي تمتاز بمقومات نمو عالية وتركز على التكنولوجيا، حيث تعمل 13 شركة منها في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، و9 شركات في مجال التكنولوجيا الزراعية، و8 شركات في مجال الخدمات الصحية والأدوية الحيوية، و7 شركات في قطاع الخدمات المالية.

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