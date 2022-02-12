«برنش مشاوي» في ريتز كارلتون - مركز دبي المالي العالمي

المصدر: دبي - البيان

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أطلق فندق ريتز كارلتون - مركز دبي المالي العالمي برنش مشاوي يوم الأحد العائلي الجديد كلياً، في مقهى كافيه بيلج الشهير ومطعم سنكن جاردن للاحتفال بعطلة الأسبوع الجديدة في الإمارات.

ويدعو الفندق ضيوفه للاستمتاع بالأجواء العائلية يوم الأحد، من 12 ظهراً إلى 4 عصراً، حيث ينظم البرنش الذي يناسب الأطفال ويقدم العديد من الأنشطة التي ترافق بوفيه المشاوي اللذيذ. ويقدم الفندق لضيوفه الصغار العديد من الأنشطة الترفيهية، ومن ضمنها ألعاب الخفة، وتشكيل البالونات، والرسم على الوجوه، والفنون والحرف اليدوية، وعرض الأميرة، ليضمن لضيوفه الصغار أجواء متميزة من الترفيه. والبرنش أيضا وجهة مميزة للكبار.

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