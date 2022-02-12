اتفافية لإطلاق «ريتز كارلتون ريزيدنسيز دبي كريك سايد»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت ماج أوف لايف، الشركة المختصة في تطوير العقارات والتابعة لمجموعة ماج، التوصل إلى اتفاقية مع شركة «ماريوت إنترناشيونال» لإطلاق «ريتز كارلتون ريزيدنسيز دبي كريك سايد». وسيكون المشروع الجديد ضمن المجمع الصحي KETURAH الذي يجسد أعلى المعايير الصحية والتجارب الفاخرة.

وسيوظف «ريتز كارلتون ريزيدنسيز دبي كريك سايد» طيفاً واسعاً من ابتكارات ديلوس القائمة على الحقائق الصحية المثبتة، للمساعدة في توفير بيئة صحية لأصحاب المنازل، وتطوير نمط حياة صحي فاخر في دبي. وسيضم المشروع أيضاً نادياً خاصاً للأعضاء، ومركزاً صحياً شاملاً، ومطاعم يتم تأسيسها بأيدي مشاهير الطهاة الحاصلين على تصنيف «ميشلان»، فضلاً عن ممشى يوجد فيه العديد من المحلات التجارية. وسيكون المشروع الأول في نوعه في المنطقة الذي يسعى للحصول على تصنيف الصحة والسلامة من المعهد الدولي للمباني الصحية (IWBI) لمبانيه، ضمن مجمع WELL لشركة «ماج أوف لايف».

ويقع المشروع على خور دبي، قبالة محمية رأس الخور للحياة البرية بدبي، وتتميز جميع الوحدات بإطلالات على ضفاف الخور، ويتسم سهولة الوصول إلى داون تاون دبي ومركز دبي المالي العالمي ومطار دبي. وتنطلق المبيعات في 15 فبراير.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز