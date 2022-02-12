«تبريد» تبحث شراء أصول ماجد الفطيم للتبريد

المصدر: دبي - رويترز

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قال مصدران مطلعان إن الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) تجري محادثات حصرية لشراء أصول التبريد لشركة إدارة مراكز التسوق بالمنطقة «ماجد الفطيم» وأنها عينت ستاندرد تشارترد لتقديم المشورة بشأن العملية.

وذكرت وكالة رويترز في 2020 أن «إتش.إس.بي.سي» يقدم المشورة لماجد الفطيم، وكان أحد المصادر التي تحدثت إلى الوكالة قد قال، إن ماجد الفطيم قد تسعى لجمع 500 مليون درهم مقابل الوحدة التي تضم مبردات متصلة بفنادق ومراكز تسوق تابعة لها. وشهد نشاط «تبريد» في الصفقات فورة إذ اقتنصت أصولاً في مواقع مثل جزيرة السعديات بأبوظبي كما استحوذت على 80 % من نشاط «إعمار» لتبريد منطقة وسط مدينة دبي.

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