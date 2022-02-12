وزير الزراعة الإيرلندي يزور الإمارات والسعودية

المصدر: دبي - البيان

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يزور تشارلي ماكونالوج، وزير الزراعة والأغذية والبحرية الإيرلندي، كُلّاً من الإمارات والسعودية في الفترة بين 13 - 17 فبراير الجاري، على رأس أول بعثة تجارية يُنظمها مجلس الأغذية الإيرلندي (بورد بيا) بمشاركة 14 شركة إيرلندية مختصة بقطاع الأغذية، بهدف إطلاق استراتيجية الأعمال الخاصة بالمجلس على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة في سوق الشرق الأوسط.

وتُغطي الصادرات الإيرلندية في مجال الأغذية الزراعية ما يزيد على 180 دولة حول العالم بقيمة إجمالية وصلت إلى 13.5 مليار يورو في عام 2021. وتُوفر الرؤية الغذائية 2030، استراتيجية إيرلندا المخصصة والرامية إلى تعزيز نمو قطاع الأغذية الزراعية الوطني، خريطة طريق واضحة وطموحة لتطوير القطاع وزيادة قيمته إلى 21 مليار يورو بحلول عام 2030.

ويمنح مجلس الأغذية الإيرلندي أسواق الإمارات والسعودية الأولوية في استثماراته بالمنطقة، علماً أنّها تستأثر في الوقت الراهن بحوالي 50% من النشاط التجاري الإيرلندي في منطقة الخليج. ووصل إجمالي صادرات إيرلندا إلى منطقة الشرق الأوسط في عام 2021 إلى ما يُقارب 311 مليون يورو، معظمها من منتجات الألبان ومكوناتها والتي بلغت 272 مليون يورو، وتليها الأغذية الاستهلاكية بقيمة 21 مليون يورو، حيث شكّل مسحوق الحليب كامل الدسم وأغذية الرُضّع أكبر الفئات ضمن منتجات الألبان، بينما تصدّرت المثلجات والعصائر وحلول الوجبات منتجات فئة الأغذية الاستهلاكية.

وتُرافق ماكونالوج أيليش فوردي، مديرة وحدة تطوير الأعمال العالمية لدى مجلس الأغذية الإيرلندي، على رأس بعثة تجارية مُكونة من 14 شركة إيرلندية لزيارة دبي والرياض.

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