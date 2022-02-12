«ميلينيوم بلايس البرشاء»: دبي ازدادت تألقاً بمعرض «إكسبو»

المصدر: دبي - البيان

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أكد فريق عمل فندق «ميلينيوم بلايس البرشاء» دعمه الكامل لمعرض «إكسبو 2020 دبي» الذي تستضيفه الإمارة حالياً، عادّاً أن دبي تزداد تألقاً باستضافة هذا الحدث العالمي.

وقال جلين نوبز، المدير العام لفندق ميلينيوم بلايس برشا هايتس: إن إكسبو ساهم بشكل كبير في دعم قطاع السياحة في إمارة دبي التي ازدادت تألقاً باستضافة هذا الحدث العالمي الفريد. وأكد نوبز على جاهزية الفندق بشكل مستمر لاستضافة الضيوف، مقدماً لهم أفضل الخدمات.

وأشار إلى حصول الفندق أخيراً على علامة «HRS» لخبراء السلامة والنظافة، وقال: نحن فخورون للغاية بالحصول على علامة خبراء السلامة والنظافة تقديراً للالتزام والمستوى المتميز من الاهتمام الذي نوليه لعملائنا. فقد واجه قطاع الفنادق العديد من التحديات خلال الأعوام القليلة الماضية، ولكننا واصلنا المثابرة والتكيّف مع الحرص على تطبيق التدابير الإضافية للنظافة والتعقيم.

و«ميلينيوم بلايس مرتفعات البرشاء» هو الفندق الثاني الذي يعمل تحت العلامة التجارية الرائدة «ميلينيوم بلايس»، انطلاقاً من شعار الفندق «كن حيث تكون سعيداً». وعمل فريق الفندق إلى رسم الابتسامة على وجوه الضيوف، ومنهم بالطبع ضيوف إكسبو، من خلال لمساتٍ خاصة أضافها إلى مراحل مختلفة من تجربة العميل في إقامته في الفندق. وحرص «ميلينيوم بلايس مرتفعات البرشاء» على تقديم خدمات متميزة لجميع الضيوف بما يُشعر الضيف بالترحيب والراحة طوال فترة إقامته في الفندق.

ويتمتع الفندق بموقعه المتميز على شارع الخيل الأول في مرتفعات البرشاء، إحدى أكثر مناطق دبي حيوية وعصرية، ويوفر وصولاً سهلاً إلى شارع الشيخ زايد وشارع حصة. ويقع الفندق على مقربة من موقع معرض إكسبو 2020 ودبي الجنوب والمناطق التجارية في مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإنترنت وكذلك قرية المعرفة وجبل علي. والفندق على بعد 10 دقائق بالسيارة من مول الإمارات، و7 كيلومترات من دبي مارينا، و2 كيلومتر من نادي الإمارات للغولف.

ويضم الفندق مطعمين يقدمان وجبات طوال اليوم مع طهي حي في إم1 ومقهى ليفل سوشال في اللوبي، ومناطق عمل مشتركة، وخدمة غرف على مدار الأربع والعشرين ساعة، ومساحات اجتماعات مرنة، و«توينتي 9» لاونج كافيه في الطابق 29 وصالوناً للسيدات، كما سيفتتح قريباً مطعم «أرابيسك».

ويحتوي فندق ميلينيوم بلايس مرتفعات البرشاء، ذو الأربع نجوم، على 915 غرفة وجناحاً وشقة مخدّمة تم تصميمها جميعاً لتقديم تجربة فريدة من نوعها تعكس المكانة المتميزة للفندق. وتضم الأجنحة بغرفة نوم واحدة غرف نوم واسعة وغرفاً منفصلة للمعيشة وتناول الطعام وحمامين اثنين (تضم أحواض ماء قائمة بذاتها) إضافة إلى مقصورة دوش تتميز بتصميمها الأنيق ومساحتها الواسعة وتوفيرها أعلى مستويات الراحة.

وتحتوي جميع الغرف والأجنحة والشقق على مناطق دوش منفصلة، وتوفر العديد من الغرف إطلالات خلابة على جزيرة النخلة جميرا، ومنطقة مارينا، وأبراج بحيرات جميرا. وتشمل المرافق الترفيهية صالة ألعاب رياضية وغرفتين لعلاجات سبا في الطابق 29، وحوضي سباحة للبالغين والأطفال في الهواء الطلق، ونادياً للأطفال، ومكتباً لخدمات السفر.

وتوفر الغرف والشقق المخدّمة الإنترنت فائق السرعة، ويو اس بي، ونظام IPTV مع تلفزيون 43 بوصة إضافة إلى نظام بلوتوث واتش دي ام أي بما يوفر جودة سمعية وبصرية وفقاً لأعلى المستويات وتجربة ترفيهية فريدة من نوعها. وتضم الغرف أيضاً تجهيزات صنع الشاي والقهوة، ومكواة وطاولة الكي، وخزنة شخصية، وتحتوي الشقق المخدّمة على مطبخ صغير مجهز بالكامل وغسالات. ويوفر الفندق خدمة نقل مجانية إلى الشاطئ ومراكز التسوق الرئيسة في دبي.

وتتسم ميلينيوم بلايس بكونها علامة تجارية لنمط حياة حافل بالسعادة وراحة البال والطاقة الإيجابية، وتهدف إلى جعل جميع الضيوف يشعرون بالسعادة والرضا عن أنفسهم، وتقديم تجربة غير مسبوقة للضيوف بما يتماشى مع وعد العلامة اكتشف مكانك السعيد.

ويضم فريق العمل مجموعة من الأفراد الذين يشعرون بالسعادة الحقيقية وهم ملتزمون تقديم أفضل التجارب الممكنة للضيوف، ويعملون باستمرار على وضع ابتسامة على وجه كل ضيف وتوفير رحلة لا تُضاهى مع اهتمام بالغ بكل ضيف وتقديم رعاية شخصية للجميع. ويشعر الجميع بالترحيب والراحة في رحلة السعادة في الفندق الذي يحرص على توفير تجربة متميزة تجمع ما بين الراحة والترفيه.

وتشمل القيم الثقافية لعلامة ميلينيوم بلايس المرح ونمط الحياة العصري وتقدير الأفراد والطفولة والأنماط العاطفية. ويوفر ميلينيوم بلايس مكاناً مناسباً للضيوف بمختلف أنواعهم بما يشمل رجال الأعمال والعائلات والشخصيات الطموحة والمبدعة والفضولية والعاطفية والشبابية والباحثة عن التجارب الجديدة وغيرها.

وفنادق ميلينيوم وكوبثورن شركة عالمية تتخذ من لندن مقراً لها، وتملك وتدير وتشغّل أكثر من 135 فندقاً في نحو 80 موقعاً حول العالم. وتقع الفنادق التابعة لها في أبرز المدن العالمية مثل لندن ونيويورك ولوس أنجلوس وباريس ودبي والدوحة وبكين وشانغهاي وسيول وسنغافورة وهونج كونج. فنادق ميلينيوم وكوبثورن الذراع الفندقية لشركة التطوير العقاري العالمية سيتي ديفيلوبمنتس ليميتيد (سي دي إل) وهي شركة مدرجة في سنغافورة. وتضم المحفظة العالمية للشركة أربع علامات فندقية تشمل مجموعة لينج، ومجموعة إم، ومجموعة ميلينيوم، ومجموعة كوبثورن في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط ونيوزيلندا والولايات المتحدة. وتضم الشركة مجموعة متنوعة من الفنادق المنتشرة في جميع أنحاء العالم، والتي تتمتع بمواقعها المتميزة وتوفيرها وجهة مثالية للمسافرين بهدف الأعمال أو السياحة. تم إدراج فنادق ميلينيوم وكوبثورن في بورصة لندن للأوراق المالية في عام 1996، وتم شطبها في 11 أكتوبر 2019 بعد عملية خصخصة ناجحة أطلقتها الشركة.

وتشغل فنادق ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا 45 فندقاً بما يقارب 15.000 غرفة إضافة إلى 32 فندقاً في المنطقة في الفترة المقبلة. ولقد انطلقت فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا من فندقٍ واحدٍ في أبوظبي للتوسع في ما بعد إلى الإمارات والدول المجاورة وتعد من إحدى أسرع شركات إدارة الفنادق الإقليمية نمواً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وقد استطاعت الشركة إبرام العديد من الشراكات المهمة مع ملاك مهمين في المنطقة.

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