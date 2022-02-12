إفصاحات
* أظهرت البيانات الأولية لشركة الياه للاتصالات الفضائية «الياه سات» زيادة الأرباح المنسوبة إلى المساهمين بنسبة 1.2% لتصل إلى 256.2 مليون درهم في 2021، مقارنة بنحو 253.04 مليوناً في 2020. وتجاوزت الإيرادات المتعاقد عليها 7.3 مليارات بزيادة 35% على أساس سنوي.
* تحولت شركة «جلفار» إلى الربحية مع تحقيقها أرباحاً بقيمة 64.8 مليون درهم في 2021، مقارنة بخسائر 317.4 مليوناً في 2020.
* كشفت النتائج الأولية لشركة «أبوظبي الوطنية للتكافل» عن تحقيق صافي ربح 86.83 مليون درهم في 2021، مقارنة بـ 78.39 مليوناً في 2020.
* أظهرت البيانات الأولية للمؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق تحقيق صافي ربح 118.14 مليون درهم في 2021، مقارنة بنحو 114.77 مليوناً في 2020.
* ارتفع صافي أرباح شركة «رأس الخيمة للدواجن والعلف» إلى 4.41 ملايين درهم في 2021، مقارنة بنحو 586.4 ألف درهم في 2020، وذلك بسبب أرباح الاستثمارات.