2.2 مليار درهم أرباح «أدنوك للحفر» ومثلها «أدنوك للتوزيع» 2021

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة «أدنوك للحفر» أمس نتائجها المالية للربع الأخير والعام المالي المنتهي 31 ديسمبر 2021، حيث ارتفعت الإيرادات لفترة 12 شهراً 8.2 % إلى 8.33 مليارات درهم مقارنة بالفترة نفسها من 2020 وبلغت الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء للعام بأكمله 3.85 مليارات درهم بهامش 46.1 %، فيما بلغ صافي الربح عن العام بأكمله 2.22 مليار درهم بزيادة 6 % على أساسٍ سنوي فيما أعلنت «أدنوك للتوزيع» أن أرباحها قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء لعام 2021 بلغت 3.1 مليارات درهم، وبلغ صافي الأرباح 2.2 مليار درهم، وخلال الربع الأخير من عام 2021، بلغت الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 802 مليون درهم، في حين بلغ صافي الربح 571 مليون درهم.

وحققت أرباح «أدنوك للحفر» قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء في الربع الأخير من 2021 نمواً 2.7 % على أساسٍ سنوي، كما زادت هوامش الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء إلى 45.6 % وشهد قطاع خدمات حقول النفط أعلى معدل لنمو الإيرادات، معوضاً ضَعف إيرادات قطاع الحفر في الربع الأخير من 2021.

وبلغت إيرادات الحفر البري لعام بأكمله 4.19 مليارات درهم بزيادة 6 % مقارنة مع 2020، عززتها إلى حد كبير الحفارات الجديدة وعمليات إعادة تشغيل الحفارات ومقارنة مع 2020 وصلت إيرادات الربع الأخير من 2021 إلى 1.07 مليار درهم. وبلغت إيرادات الحفر البحري لعام 2021 بأكمله 2.19 مليار حيث كانت مستقرة مقارنة مع 2020 الذي بلغت إيراداته 2.19 مليار درهم وبلغت إيرادات الربع الأخير 536 مليون درهم بانخفاض 5 % مقارنة بالفترة نفسها من 2020.

بلغت إيرادات الجزر الاصطناعية 749 مليون درهم للعام بأكمله، على غرار الفترة نفسها من العام الماضي. وانخفضت إيرادات الربع الأخير من 2021 بنحو 30 % على أساسٍ سنوي لتبلغ 140 مليون درهم وكان أداء قطاع خدمات حقول النفط جيداً على مدار العام، مدفوعاً بنشاطٍ أعلى بفضل التوسع المستمر في القطاع، مع تطور هامش الأرباح بشكل جيد وارتفعت إيرادات القطاع عن العام 2021 بأكمله 48 % على أساسٍ سنوي لتصل إلى 1.21 مليار درهم وبلغت إيرادات الربع الأخير من العام 360 مليون درهم بزيادة 44 % على أساسٍ سنوي.

توزيعات

وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ومجموعة شركاتها ورئيس مجلس إدارة «أدنوك للحفر»: تعتبر النتائج الأولى لـ «أدنوك للحفر» لفترة العام بأكمله بعد إدراجها الناجح في سوق أبوظبي علامة فارقة في مسيرة الشركة منذ الاكتتاب العام الذي يعتبر أكبر إدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتعد النتائج القوية والتنفيذ الناجح لاستراتيجية الشركة دليلاً على الدور الحيوي الذي تؤديه الشركة في تمكين أدنوك من زيادة الطاقة الإنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز لدولة الإمارات. وفي ضوء هذا الأداء القوي في 2021، يسر مجلس الإدارة أن يوصي بتوزيع أرباح نهائية للنصف الثاني من 2021 بقيمة 1.19 مليار درهم، ليصل إجمالي الأرباح الموزعة للسنة المالية إلى 2.52 مليار درهم، وهو ما يتوافق مع التوجهات التي قدمناها في فترة الاكتتاب العام. كما أننا قادرون على تأكيد هدفنا بتحقيق نمو سنوي 5 % في توزيعات الأرباح لكل سهم على مدار السنوات الخمس المقبلة بداية من 2022 ولغاية 2026.

سيولة

إلى ذلك، بلغت سيولة «أدنوك للتوزيع» 5 مليارات درهم منها 2.3 مليار درهم في صورة نقدية وما يوازيها، و2.8 مليار درهم تسهيلات ائتمانية غير مستغلة في 31 ديسمبر 2021.

وفي إطار سياسية توزيع الأرباح المقررة، اقترح مجلس إدارة «أدنوك للتوزيع» توزيع أرباح نقدية 1.285 مليار درهم (10.285 فلوس للسهم) عن النصف الثاني من 2021، وبما يعادل 350 مليون دولار، وسيتم عرضها على المساهمين للموافقة خلال اجتماع الجمعية العمومية ورهناً بموافقة المساهمين، يتوقع أن تبلغ توزيعات الأرباح الإجمالية للسنة المالية 2021 ما قيمته 2.57 مليار درهم (20.57 فلساً للسهم). ويعني هذا عائداً ربحياً سنوياً للسهم بنسبة 5.0 % لعام 2021 (بناءً على سعر السهم البالغ 4.12 دراهم كما في 11 فبراير 2022).

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