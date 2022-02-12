إغلاق 8 منشآت اقتصادية مخالفة بالفجيرة

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

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أعلنت المهندسة فاطمة الشراري مدير إدارة التراخيص التجارية في بلدية الفجيرة، انطلاق حملة مكثفة استهدفت المنشآت الاقتصادية في الإمارة، وذلك بهدف متابعة الرخص الجديدة التي أصدرت، وللتأكد من وجود الرخص التجارية وسريان مفعولها، وقد نتج عنها إغلاق 8 من المنشآت الاقتصادية غير ملتزمة في الإمارة.

وأوضحت أن الحملة التفتيشية جاءت في إطار حرص البلدية على تعزيز الرقابة التجارية، وحماية المستهلكين وتوعية أصحاب المنشآت الاقتصادية في الإمارة، بأهمية اتباع القوانين والالتزام باللوائح المتعلقة بتجديد التراخيص من أجل تعزيز الاستثمار في إمارة الفجيرة.

وقالت، إن تجديد التراخيص أصبح أكثر سهولة، حيث لم يعد هناك حاجة لزيارة البلدية، حيث يتم التجديد إلكترونياً عن طريق نظام تطبيق رخصتي، الذي يوفر مميزات عديدة، ساهمت في تعزيز خدمات البلدية خلال الجائحة لتقدم في بيئة أكثر أماناً، منها الاستفسار عن الرسوم والمتطلبات، والتحقق من صحة الوثائق التجارية، وتحديد موقع الرخصة المحددة على خارطة الفجيرة الاقتصادية، والبحث في الرخص على أساس الأنشطة.

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