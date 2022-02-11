مطارات دبي توقع إعلان قصر باكنغهام وتتعاون مع منظمة "متحدون من أجل الحياة البرية"

المصدر: وام

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شهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس مؤسسة مطارات دبي والأمير ويليام، دوق كامبريدج، مؤسس منظمة "متحدون من أجل الحياة البرية"، توقيع مطارات دبي على "إعلان قصر باكنغهام" كدليل على دعمها لمنع التجارة غير المشروعة بالحياة البرية.

وأكد بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي، التزام مركز النقل الدولي بعدم التسامح أو التهاون مع أية عمليات تهدف إلى الاتجار غير المشروع للأحياء البرية.. وقال إن الاتجار بالحياة البرية يشكل قضية عالمية تصنف ضمن أكبر خمس جرائم عالمية للتربح.. وباعتبارها الجهة المشغلة لأكثر المطارات الدولية ازدحاما في العالم تؤكد مؤسسة مطارات دبي على التزامها الكامل بدعم الجهود العالمية والمساهمة في مكافحة الاتجار غير المشروع للأحياء البرية.

وأضاف: لطالما حرص الأمير ويليام دوق كامبريدج على إطلاق مبادرات عالمية تهدف إلى الحفاظ على البيئة الطبيعية ومكافحة التجارة غير القانونية للحيوانات البرية ومن جانبنا نتعهد في مؤسسة مطارات دبي من خلال التوقيع على إعلان قصر باكنغهام بالشراكة مع فريق عمل منظمة "متحدون من أجل الحياة البرية" التي أسسها الأمير ويليام وتضم مجموعة من الحكومات والمؤسسات الدولية بالمساهمة بفعالية في الجهود المبذولة من أجل التصدي للإتجار غير المشروع بالأحياء البرية وتحمل المسؤولية تجاه هذه القضية الهامة.

وأكد غريفيث أهمية الموقع الاستراتيجي لإمارة دبي الذي يربط بين جميع أنحاء العالم.. منوها بأن دبي تحتل مكانة استراتيجية كمركز للتجارة الدولية لذا فإن تعزيز التعاون بين كل من "مؤسسة مطارات دبي" و"دي بي وورلد" و "جمارك دبي" مع فريق عمل المنظمة سيشكل دفعة قوية في سبيل مكافحة قضايا الإتجار من أجل القضاء على النقل غير المشروع للأحياء البرية عبر الحدود.

وأشار إلى أن مؤسسة مطارات دبي ستقدم الدعم اللازم والتنسيق المشترك مع الشركاء والجهات المعنية من جميع أنحاء العالم بشأن مشاركة البيانات وإيجاد وتطوير الحلول الاستراتيجية ووضع السياسات التي تسهم في معالجة هذه القضية الدولية لما تُشكله من أمر بالغ الأهمية.

وأعرب الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي عن شكره إلى صاحب السمو الملكي الأمير ويليام على رؤيته الحكيمة وتأسيس المنظمة التي تجمع بين مختلف الشركاء من جميع شرائح المجتمع للمساعدة في حماية الحيوانات البرية المهددة بالانقراض وإنهاء الاتجار بها.

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