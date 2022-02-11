2.2 مليار درهم أرباح «أدنوك للتوزيع» 2021

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «أدنوك للتوزيع» أن أرباحها قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء لعام 2021 بلغت 3.1 مليارات درهم، وبلغ صافي الأرباح 2.2 مليار درهم، وخلال الربع الأخير من عام 2021، بلغت الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 802 مليون درهم، في حين بلغ صافي الربح 571 مليون درهم.

وأظهرت الشركة أداءً يتميز بالقوة والمرونة العام الماضي على الرغم من التقلّبات بسبب الجائحة وبعد إقفال السنة المالية، حافظت «أدنوك للتوزيع» على مركزها المالي القوي الذي يؤهلها لمواصلة جهودها للتوسّع محلياً ودولياً تماشياً مع سياستها للنمو الذكي.

وبلغت سيولة الشركة 5 مليارات درهم منها 2.3 مليار درهم في صورة نقدية وما يوازيها، و2.8 مليار درهم تسهيلات ائتمانية غير مستغلة في 31 ديسمبر 2021.

واستمرت الشركة في تنفيذ استراتيجيتها الفاعلة للتسويق فيما يخص عملياتها التجارية خلال 2021، ما أسهم في تعزيز مبيعات منتجاتها من زيوت تشحيم أدنوك «فوياجر» في العديد من الأسواق نتيجة توقيع شراكات توزيع جديدة خلال الربعين الثالث والرابع في أنغولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

حيث وصل عدد الأسواق التي يتم توزيع منتجات أدنوك «فوياجر» فيها إلى 19 دولة حول العالم، ما عزز تحسين الأرباح الإجمالية للعمليات التجارية للشركة مقارنة بـ2020.

النمو الذكي

وشهدت «أدنوك للتوزيع» انتعاشاً متواصلاً في إجمالي كميات الوقود المباعة خلال الربع الأخير من 2021 بنسبة 4% مقارنة بالربع السابق بالإضافة، كما سجلت الشركة تزايداً في كميات الوقود المباعة في محطاتها في إمارة دبي، حيث تشغّل الشركة الآن 31 محطة خدمة في الإمارة.

وتستمر أدنوك للتوزيع في الإيفاء بوعدها بتقديم خدمات التزود بالوقود والتسوق الرقمية والحديثة لعملائها والمناطق المحلية التي تخدمها، حيث افتتحت 19 محطة خدمة جديدة في دولة الإمارات خلال عام 2021، مما يعزز مكانتها الرائدة على مستوى الدولة في توزيع الوقود، حيث تدير 462 محطة خدمة، و346 متجر تجزئة في أنحاء الدولة كما في نهاية 2021.

وواصلت الشركة تنفيذ خططها للتوسع على الصعيد الدولي بتشغيل 38 محطة خدمة في السعودية العام الماضي ليصل إجمالي عدد محطاتها في المملكة إلى 40 محطة خدمة.

وعلى الصعيد المحلي، قامت شركة أدنوك للتوزيع بتوقيع عدد من الشراكات الاستراتيجية، بما في ذلك صفقة حصرية لتزويد أكثر من 3,000 مركبة من أسطول مؤسسة «كارس تاكسي» في الإمارات بالوقود وزيوت أدنوك فوياجر، بما في ذلك فوياجر الذهبي 5W-40 SN.

تجربة تسوّق

ونجحت أدنوك للتوزيع في فبراير من 2021 في أن تكون أول شركة لبيع الوقود بالتجزئة على مستوى العالم تُطعم موظفيها العاملين في الخطوط الأمامية بنسبة 100%، ثم تلى ذلك إعلان الشركة في الأول من أكتوبر 2021 عن حصول جميع العاملين في محطات خدمتها على الجرعة التنشيطية من لقاح (كوفيد19).

واستمرت الشركة في الاستثمار لتعزيز تجربة العملاء خلال عام 2021، بما في ذلك المضي قدماً في برنامج تطوير متاجر البيع بالتجزئة التابعة للشركة منذ إطلاقه في العام 2019.

والذي شهد تجديد 150 متجر واحة أدنوك بنجاح بنهاية عام 2021، حيث توفر متاجر واحة أدنوك المطورة بيئة جاذبة مع تقديم الفطائر والساندويتشات الطازجة والقهوة المميزة المعدة على يد أفضل الباريستا المدربين إلى جانب قائمة طعام حافلة بالخيارات، حيث أسهم البرنامج في تعزيز الأرباح الكلية من العمليات غير المتعلقة بالوقود بحوالي 18% مقارنة بـ2020.

وشهد العام 2021 إطلاق شركة أدنوك للتوزيع للجيل الجديد من تقنيات التسوق العصرية المتمثلة في متجر واحة أدنوك ذاتي التحكم بالكامل، والذي يتم فيه الدفع دون تلامس ودون حاجة إلى وجود محاسب، لتعزز بذلك بيئة التسوق عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث تقدم الشركة أحدث نظم الدفع الحديثة غير النقدية ودون تلامس، وبهذا يتفادى العملاء الذين على عجلة من أمرهم الانتظار لحين تفرغ العاملين.

واستمر برنامج مكافآت أدنوك في توسيع نشاطه خلال العام ليضم أكثر من 1.2 مليون عضو بنهاية عام 2021، وضم 67 شريكاً خارجياً بهدف تقديم أعلى قيمة لأعضاء البرنامج من خلال أكثر من 100 عرض مشترك.

حيث شهدت المعاملات الخاصة بأعضاء برنامج مكافآت أدنوك نمواً ملحوظاً مقارنة بمعاملات غير العملاء بنسبة 25%، مما يعكس ما يقدمه البرنامج من قيمة.

وواصلت الشركة تقديم العديد من العروض الحصرية لعملائها من خلال برنامج مكافآت أدنوك، بما في ذلك تقديم خصومات خاصة في متاجر الشركة، والعروض الترويجية الناجحة مثل حملة السحوبات الصيفية «تسوّق واربح»، وعروض «50 يوماً من المكافآت»، التي تم إطلاقها بمناسبة اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، بالإضافة للعديد من الفعاليات الخاصة بسباق «جراند بري» أبوظبي.

وفي ديسمبر، أعلنت أدنوك للتوزيع عن توسيع نطاق خدمات توصيل أسطوانات الغاز المسال في أبوظبي بإضافة 30 شاحنة جديدة إلى أسطول شاحناتها المكون من 17 شاحنة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز خدمات توصيل أسطوانات الغاز حتى باب منزل العملاء في أبوظبي في غضون ساعة من استلام الطلب، بالإضافة لتعزيز خدماتها الرقمية مع إمكانية الطلب باستخدام تطبيق أدنوك للتوزيع.

عائدات للمساهمين

تم إدراج أدنوك للتوزيع ضمن مؤشر «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة» في مايو 2021، ثم تم إدراجها ضمن مؤشر «فوتسي» للأسواق الناشئة في سبتمبر 2021. حيث يسهم إدراج أدنوك للتوزيع ضمن تلك المؤشرات ذات الأهمية في دعم جاذبية أسهم الشركة بالنسبة للمستثمرين الأجانب، وتنويع قاعدة مستثمريها.

تظل أدنوك للتوزيع ملتزمة بتحقيق نمو مربح وعائدات مجزية للمساهمين. وفي إطار سياسية توزيع الأرباح المقررة، اقترح مجلس إدارة شركة أدنوك للتوزيع توزيع أرباح نقدية بقيمة 1.285 مليار درهم (10.285 فلوس للسهم) عن النصف الثاني من العام 2021.

وبما يعادل 350 مليون دولار، وسيتم عرضها على المساهمين للموافقة عليها خلال اجتماع الجمعية العمومية المزمع عقده في 2022. ورهناً بموافقة المساهمين، يتوقع أن تبلغ توزيعات الأرباح الإجمالية للسنة المالية 2021 ما قيمته 2.57 مليار درهم (20.57 فلساً للسهم).

ويعني هذا عائد ربحي سنوي للسهم بنسبة 5.0% لعام 2021 (بناءً على سعر السهم البالغ 4.12 درهم كما في 11 فبراير 2022). وكانت الشركة قد وزعت نصف أرباح عام 2021 في شهر أكتوبر من العام الماضي، ومن المتوقع أن يتم دفع الجزء الثاني من توزيعات الأرباح في شهر أبريل 2022، وفقًا لموافقة المساهمين.

وأعلنت الشركة خلال اجتماع الجمعية العمومية في 16 مارس 2021، تعديل سياسة توزيعات الأرباح لعام 2022، محددة توزيعات أرباح بقيمة لا تقل عن 2.57 مليار درهم للعام 2022 (مقارنة بحد أدنى يبلغ 75% من الأرباح القابلة للتوزيع وفقاً للسياسة السابقة)، ما سيمنح للمساهمين عوائد مجزية واضحة حتى أبريل 2023. وستظل سياسة توزيعات الأرباح لما يلي ذلك من السنوات كما هي عليه بنسبة لا تقل عن 75% من الأرباح القابلة للتوزيع.

وتعكس سياسة توزيع الأرباح الوضع المالي القوي للشركة والثقة في آفاق نموها وقدرتها على تحقيق تدفقات نقدية مستقرة. وتظل أدنوك للتوزيع واثقة في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الاستراتيجية وتحقيق عائدات نقدية مستدامة لمساهميها.

الكفاءة التشغيلية

وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع:»شهد العام 2021 استمرار مسيرة نموّ شركة أدنوك للتوزيع في ظل الجهود القائمة على مستوى الدولة لمواجهة تحديّات فيروس كوفيد-19.

حيث تتمتع الشركة بميزانية ممتازة، ونتوقع الاستمرار في تقديم أداء مالي قوي في المستقبل في ظل التزامنا بتحقيق أعلى معدّلات الكفاءة التشغيلية.

والتي أصبحت أحد مؤشرات الأداء الرئيسية التي نعتمدها على مستوى عمليّاتنا، بالإضافة لكونها أحد العوامل التي أصبحت تميّز الثقافة الداخلية للشركة. ونحن مستمرون في سعينا للتحوّل إلى شركة عصرية رائدة للبيع بالتجزئة تعتمد على أحدث تطبيقات التكنولوجيا الرقمية لتعزيز تجربة التسوق على مستوى الإمارات والعالم«.

وأضاف اللمكي:»لقد عملنا على تعزيز قيمة عائدات استثمارات مساهمينا من خلال سياسة توزيعات الأرباح المجزية، والتي أعتبرها شهادة على الثقة في قدرتنا على تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بنا«.

النمو المستدام

وواصلت أدنوك للتوزيع التزامها بالإدارة الفعالة لما يتعلق بالجوانب البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وفي الربع الثالث من عام 2021، حصلت شركة أدنوك للتوزيع على تصنيف»A«في مؤشر مورغان ستانلي لتقييم الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، مما يعد اعترافاً بنهج أدنوك للتوزيع في إدارة أعمالها على نحو يضمن تحقيق الاستدامة على المدى الطويل.

وفي ختام حديثه قال اللمكي:»نسعى لتحقيق التميّز على مستوى عمليّاتنا التشغيلية ونتائجنا المالية من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية القائمة على الابتكار لتوفير أفضل قيمة لعملائنا، بالإضافة لتحقيق عائدات مجزية لمستثمرينا."

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