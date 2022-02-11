دراسة: إمكانيات هائلة لنمو «البرمجيات كخدمة» في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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كشفت دراسة أجرتها شركة «جي7سي آر تكنولوجيز»، ومقرها دبي، وهي من الشركات المتخصصة في توفير الخدمات السحابية، أنه في ظل اتجاه المزيد من المؤسسات، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة بالدولة، إلى تبني تقنية السحابة بصفة يومية، مدفوعين في ذلك بالنهم للنجاح والشغف بالتقنية، تُعد «البرمجيات كخدمة» منصة مثالية لهذه المؤسسات، ليس فقط لكونها تتسم بالفعالية للكلفة.

ولكن أيضاً لقابليتها العالية للتوسع وسهولة الوصول إليها. وعليه، فثمة إمكانيات هائلة لنمو «البرمجيات كخدمة» في دولة الإمارات بصفة خاصة والمنطقة ككل بشكل عام.

وقال د. كريستوفر ريتشارد، العضو المنتدب وكبير مصممي الحلول السحابية لدى شركة «جي 7 سي آر تكنولوجيز»:

«تشهد الإمارات في الوقت الراهن تطوراً في نضج العملاء ومستوى معرفتهم بالتقنية، ورغبة العملاء باتخاذ الخيارات الصحيحة لجلب قيمة ضخمة لشركاتهم تبدو أمراً لافتاً وجديراً بالملاحظة، وعلاوة على ذلك، فإن الاهتمام المتزايد بالتحديثات التقنية والأتمتة، الذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة في التقنية السحابية، سيستمر خلال السنوات المُقبلة، وذلك على خلفية آفاق نموها المتسعة».

وأضاف: مع التحول الذي نشهده بالدولة من عادات التسوق وتفضيلاته إلى سهولة الدخول إلى مواقع التجارة الإلكترونية، ليس ثمة حاجة لتوضيح مدى سرعة النمو الذي يحققه مجال التجارة الإلكترونية حالياً، خاصة بعد تفشي جائحة «كوفيد19». وبحسب البيانات الحديثة الصادرة عن شركة «إي ماركتر» الأمريكية المتخصصة في أبحاث السوق، فمن المتوقع أن تتجاوز القيمة الإجمالية لمبيعات التجارة الإلكترونية بالتجزئة على مستوى العالم 6 تريليونات دولار، بحلول نهاية العام المُقبل 2023.

وبالنظر إلى هذا المسار المتواصل للنمو، تتضح الحاجة إلى خيارات أسرع وأيضاً أكثر موثوقية وأماناً فيما يتعلق بالقابلية للتوسع، وتعد الحوسبة السحابية الآن أفضل خيار متاح حالياً في هذا الشأن، وتعد القابلية للتوسع واحدة من الأسباب الرئيسية التي تدفع المؤسسات في الإمارات اليوم لاختيار الحوسبة السحابية.

ذلك أنها تمكنها من زيادة أو إنقاص حجم البنية التحتية بشأن نمو الأعمال التجارية، وتستطيع المؤسسات عمل ذلك ببضع نقرات فقط، ولا تحتاج إلى وقت طويل يمتد إلى أسابيع أو أشهر، وهو ما يعد العامل التقليدي الذي يحد من استخدام البرمجيات المحلية المثبتة على جهاز العميل.

وأشار إلى أن «ميتافيرس» هي العبارة الجذابة حالياً، وتتكامل التقنية السحابية يقينا مع نمو «ميتافيرس» المتسارع بتأمين وفرة الموارد الملموسة كالأجهزة والعناية بالجزء المتعلق بالقابلية للتوسع، الأمر الذي يساعد «ميتافيرس» على النمو بوتيرة أسرع كثيراً، وأي تقنية جديدة اليوم تجلب العديد من الفرص للشركات التجارية والمساهمين فيها داخل المنظومة الاقتصادية، وفي الوقت الحاضر، يجلب «ميتافيرس» فرصاً للبائعين وشركاء القنوات المستعدين للتكيف مع التغيير.

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