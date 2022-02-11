«العالمية القابضة» تتخطى التوقعات بتحقيق 11.3 مليار درهم أرباحاً صافية بنمو 275%

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت الشركة العالمية القابضة، الشركة المتعددة القطاعات ومقرها أبوظبي، أمس نتائجها المالية الأولية لعام 2021. حيث واصلت عمليات الاستحواذ الاستراتيجية المحلية للشركة العالمية القابضة تعزيز الميزانية العمومية للمجموعة، في وقت بلغ صافي الأرباح غير المدققة للفترة المنتهية في ديسمبر 2021 إلى 11.3 مليار درهم مقارنة بـ 3 مليارات درهم في عام 2020، بزيادة قدرها 8.2 مليارات درهم إماراتي (275٪) خلال اثني عشر شهراً.

وسجلت الشركة إيرادات سنوية تعتبر الأعلى على الإطلاق لها في عام 2021، مدفوعة بـعمليات الاستحواذ والدمج، حيث ارتفع إجمالي إيرادات الشركة العالمية القابضة بنسبة 303٪ في عام 2021 ليصل إلى 28.3 مليار درهم إماراتي للفترة المنتهية في ديسمبر 2021، متجاوزة الرقم القياسي لإيرادات العام الماضي والبالغ 7 مليارات درهم إماراتي، والذي يعكس نجاح قرارات الشركة بالتركيز على قطاعاتها الحالية وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية الجديدة في السوق المحلية والعالمية.

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة: لقد كان عاماً قوياً حققته إيرادات الشركة العالمية القابضة مع تسجيل أرقام قياسية جديدة على جميع المستويات. ويتجلى عائد الاستثمار القوي للشركة في عمليات الاستحواذ الاستراتيجية وأداء الشركات التابعة لها. هذا العام، سيكون الزخم فيه قوياً، وسنقوم بتسريع وتيرة أعمالنا للوصول إلى هدفنا المحدد وهو 17 مليار درهم من الأرباح.

وأضاف: خلال الربع الأخير، واصلنا التركيز على الاستثمارات الاستراتيجية والشراكات عبر جميع القطاعات لدفع النمو في المستقبل. لقد حققت أعمالنا في مجال استثمار رأس المال والتطوير العقاري نمواً مستداماً ومربحاً واسع النطاق، ونتوقع أن تستمر الأعمال بتفوقها في السوق لعام 2022.

وأدت وتيرة العمل الناجحة للشركة العالمية القابضة خلال عام 2021 إلى زيادة إجمالي أصول الشركة إلى 87 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2021، بزيادة قدرها 520٪ من 14 مليار درهم في عام 2020.

كما كشفت الأرباح القوية لسهم الشركة العالمية القابضة في عام 2021 أن الشركة تواصل تحقيق الأرباح للمساهمين، حيث وصلت إلى ما مجموعه 4.01 دراهم في نهاية ديسمبر 2021، بزيادة قدرها 154٪ مقارنة بأرباح السهم التي بلغت 1.58 درهم في عام 2020.

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