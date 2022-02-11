عرض خاص وخصم كبير من «راكز» للشركات خلال المشاركة بـ «جلفود 2022»

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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تشارك مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) في معرض جلفود بدورته السابعة والعشرين في مركز دبي التجاري العالمي، في الفترة بين 13 و17 فبراير، بهدف التواصل مع المستثمرين في قطاع الأغذية والمشروبات، واستعراض الفرص المتاحة للشركات العاملة في هذا القطاع ومزايا تأسيس الأعمال في بيئتها التي تتميّز بفعالية التكلفة.

وأوضح رامي جلّاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: تتوفر للشركات العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات فرص استثمارية هائلة في المنطقة، حيث يلعب نمو الكثافة السكانية في دول مجلس التعاون الخليجي دوراً رئيسياً في ارتفاع الطلب على الأغذية، وهنا يأتي دور «راكز» في دعم مختلف أنواع الشركات العاملة في هذا القطاع ابتداءً من روّاد الأعمال والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، ووصولاً إلى الشركات الصناعية التي ترغب بتوسيع نطاق أنشطتها في الأسواق الإقليمية.

وكشف عن تقديم «راكز» عرض خاص لتأسيس الأعمال أثناء مشاركتها في المعرض يتمثل في خصم لغاية 40% على باقات التأسيس المتعددة السنوات مدى الحياة، بالإضافة إلى العديد من الحوافز الجذابة الأخرى، ويمكن للمستثمرين ورجال الأعمال التعرف على حلول تأسيس الأعمال بزيارة منصة «راكز» في جناح 2 بالقرب من مدخل قاعة 7 في معرض جلفود 2022 في مركز دبي التجاري العالمي.

وأشار جلاد إلى أن «راكز» تضم ما يزيد على 800 شركة عاملة في قطاع الأغذية والمشروبات تتنوع بين التجارية والصناعية والمنتِجة والموزعين من مختلف قطاعات الأغذية والمشروبات، حيث تستفيد هذه الشركات من قربها من أسواق البيع بالتجزئة والمراكز اللوجستية الرئيسية، علاوة على إمكانية الوصول إلى مجتمع أعمال يضم كبرى الشركات العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات، مما يساهم في تعزيز سلسلة الإمدادات بين أعضائه وتشجيعهم على التعاون والتبادل التجاري.

وأضاف: لعبت «راكز» دوراً محورياً في تلبية متطلبات الشركات العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات على مدى السنوات الماضية، ومن أبرز الشركات العاملة لديها يونيكاي فودز والتي تُعد ضمن أكبر الشركات في مجال السلع الاستهلاكية سريعة التداول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك شركة المراعي الرائدة في مجال تصنيع منتجات الألبان على مستوى الوطن العربي وشركة إيتالفود المُصنعة للأجبان وشركة شاي أحمد العالمية والمنتجة لمختلف أنواع الشاي.

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