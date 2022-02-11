بحث آفاق التعاون بين سيدات أعمال عجمان وكازاخستان

المصدر: عجمان - البيان

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استقبل مجلس سيدات أعمال عجمان التابع لغرفة تجارة وصناعة عجمان، وفداً من جمعية سيدات الأعمال في كازاخستان، بهدف بحث آفاق التعاون المشترك وتبادل التجارب والخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات، وبحث إمكانية المشاركة في الفعاليات والمعارض المتخصصة التي ينظمها البلدان.

استقبل الوفد في مقر مجلس سيدات أعمال عجمان في مركز عجمان لريادة الأعمال، الدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، وترأس وفد جمعية سيدات الأعمال في كازاخستان روشان سارسنباييفا ـ رئيسة الجمعية، وحضر اللقاء عضوات من سيدات أعمال من الجانبين.

وأكدت الدكتورة آمنة خليفة أهمية اللقاء ودوره في تعزيز التعاون المشترك بين مجلس سيدات أعمال عجمان وجمعية سيدات الأعمال في كازاخستان، وبحث سبل الشراكة في مجالات التدريب والتأهيل وتسليط الضوء على أفضل الممارسات، الأمر الذي يعزز خبرات الطرفين ويدعم بشكل مباشر تنمية مشاريع سيدات ورائدات الأعمال.

وقدم مجلس سيدات أعمال عجمان عرضاً حول أبرز مبادراته ومشاريعه، خصوصاً مبادرات 2022 ومنها مبادرة «رفوف» ومبادرة «ريوقي» ومبادرة «سيارتي» ومبادرة «إماراتي جميلة» ومبادرة «ازرع واحصد» ومبادرة «نقطة بيع»، وكذلك مبادرة «عيادة الأعمال» ومبادرة «المنصة الرياضية».

كما تناول العرض جهود المجلس في توفير قنوات تدريبية متخصصة لأصحاب وصاحبات المشاريع بالتعاون مع بيوت الخبرة في مجال التدريب وتقديم الاستشارات، إضافة إلى حرص المجلس على تنظيم باقة من المعارض المتنوعة، وكذلك المشاركة في المعارض المتخصصة بهدف إيجاد قنوات تسويقية لمنتجات صاحبات المشاريع، وكذلك حرص المجلس على تنويع الشراكات مع كل الجهات المعنية والداعمة لمشاريع ومبادرات مجلس سيدات أعمال عجمان.

كما تم عرض جوانب مشاركة المجلس للمشاركة في معرض إكسبو وآليات تعظيم استفادة العضوات من الحدث العالمي من خلال المشاركة في الفعاليات الاقتصادية المتخصصة وبحث الشراكات مع الوفود من الدول المشاركة في معرض إكسبو.

من جانبها قدمت رئيسة جمعية سيدات الأعمال في كازاخستان نبذة عن الجمعية ودورها في رفع مكانة المرأة العاملة في كازاخستان، وأهداف الجمعية المتمثلة في الارتقاء بصاحبات المشاريع وتقديم الدعم لهن بهدف تطوير مشاريعهن عبر تبني نهج الإبداع والابتكار واعتماد أفضل الأفكار والممارسات في مجال ريادة الأعمال، وقدمت الدعوة لعضوات مجلس سيدات أعمال عجمان لحضور منتدى سيدات الأعمال في كازاخستان.

وشهد اللقاء مجموعة من لقاءات العمل الثنائية بين سيدات الأعمال من الجانبين لتبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات. كما قام الحضور بجولة تفقدية للمعرض الدائم في مركز عجمان لريادة الأعمال والتعرف على الخدمات والمزايا التي يوفرها المعرض لأصحاب وصاحبات المشاريع لإيجاد منصة تسويقية مستدامة.

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