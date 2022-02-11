225 مليون درهم أرباح مجموعة «ملتيبلاي» الصافية في 2021

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت مجموعة «ملتيبلاي»، وهي شركة قابضة، مقرها أبوظبي، تحقيق صافي أرباح بلغ 225.2 مليون درهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، والذي حققته منذ إنشائها في يوليو 2021. ويُعد هذا هو الإعلان الأول للمجموعة عن نتائجها المالية الجزئية منذ إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية في ديسمبر الماضي.

وخلال النصف الثاني من 2021، نفذّت المجموعة سلسلة من عمليات الاستحواذ الرئيسية وتوحيد الأعمال. وعملت «ملتيبلاي» على توحيد هذه الشركات تحت مظلتها، لتساهم مباشرة في تحقيق إيرادات المجموعة. وبلغت الأصول المُدارة للمجموعة 11.6 مليار درهم اعتباراً من 31 ديسمبر 2021.

وخلال العام الماضي، وسّعت «ملتيبلاي» محفظتها عبر سلسلة من عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية عبر خمسة قطاعات رئيسية شملت الاتصال والإعلام، وخدمات المرافق، والمشاريع الاستثمارية، وخدمات اللياقة البدنية والصحة والجمال، والاقتصاد الرقمي. وأنجزت الشركة خمس صفقات خلال 2021، وهي الاستحواذ الكامل على شركة «بال» للتبريد القابضة، وزيادة نسبة الاستحواذ على شركة فيولا كوميونيكيشن إلى 100%، والاستحواذ على حصص مسيطرة في شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات و«مجموعة أومورفيا»، ومنصة الوسائط الرقمية الأمريكية «فايرفلاي» التي يقع مقرها في الولايات المتحدة.

واستندت مجموعة «ملتيبلاي» إلى مكانتها النقدية القوية، بعد أن جمعت 3.1 مليارات عقب تحقيق الطرح الخاص الذي سبق إدراجها نجاحاً لافتاً بنسبة تغطية بلغت 16 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.



ميزانية قوية



وقال أندريه صايغ، رئيس مجلس الإدارة: «تأسست مجموعة ملتيبلاي خلال النصف الثاني من العام 2021 عقب توحيد عدد من الأصول الاستراتيجية التي توفر مزيجاً قوياً بين تدفقات الدخل الثابت وإمكانات النمو. وتتمتع مجموعة ملتيبلاي حالياً بميزانية عمومية قوية دون أية التزامات مالية، كما تمتلك سيولة نقدية عالية ستُوزّع بالتدريج على الأصول المُستهدفة. وستسهم القوة المالية للمجموعة، إضافةً إلى وجود فريق استثمار يتمتع بالمرونة والكفاءة، في تحقيق نمو كبير خلال السنوات القادمة. وأكد أن مجموعة ملتيبلاي تقدم فرصاً استثمارية واعدة للمساهمين من خلال الاستثمار محلياً وعالمياً في شركات تحقق نمواً كبيراً على المدى البعيد».

وقالت سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي والمديرة العامة: «فخورون بتجاوز جميع الشركات التابعة لدينا الأهداف التي حددتها المجموعة على الرغم من التحديات الناجمة عن تحوّرات فيروس «كوفيد 19»، حيث بلغت إجمالي إيراداتها مجتمعةً 371.9 مليون درهم، ونجحت في تحقيق صافي أرباح بلغ 225.2 مليون درهم في عام 2021، بعد أن تم توحيد غالبية أصول الشركات التابعة اعتباراً من تاريخ السيطرة الفعلية. ولو كانت الشركات قد ساهمت في إيرادات السنة المالية 2021 بالكامل، لكان من المتوقع أن تصل عائدات المجموعة إلى 1.01 مليار درهم».

وبفضل عمليات الاستحواذ التي قمنا بها منذ منتصف عام 2021، تمكنا من بناء محفظة قوية ومتنوعة من الشركات التي تمتلك إمكانات كبيرة لتحقيق الأرباح. وكانت الأصول المحلية التي استحوذنا عليها هي «بال» للتبريد وشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، ومجموعة أومورفيا التي تضم صالونات تيبس أند توز وبيداشينج، وفيولا كوميونيكيشن، وجميعها شركات محلية رائدة تولد تدفقات نقدية ثابتة. كما استحوذنا على حصص في شركات عالمية، وهي منصة الوسائط الرقمية «فايرفلاي»، وشركة المحتوى المرئي «جيتي إميجز»، والعلامة التجارية العالمية «سافاج X فينتي» للفنانة الشهيرة ريانا والمتخصصة في قطاع الأزياء عبر منصّات التجارة الإلكترونية.

وقالت: «سينصبّ تركيزنا على الاستحواذ على حصص في شركات سريعة النمو وقابلة للتوسع وقادرة على تحقيق الأرباح مرتكزة على الاقتصاد الرقمي. كما أننا سنواصل عمليات الاستحواذ الفعالة، ونعتزم اغتنام الفرص والاستفادة من البيئة الحالية «المشجعة على الشراء» في الأسواق لعقد الصفقات. وقالت: بينما نمضي قدماً في 2022، ستضم نتائجنا المالية الدخل الإجمالي لمعظم شركاتنا التابعة، وكذلك عائداتنا من الاستثمارات الحالية والجديدة. ونتطلع إلى تحقيق المزيد من النمو خلال العام».

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