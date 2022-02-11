50.8 مليون درهم صافي أرباح «ديار للتطوير» في 2021

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت «ديار للتطوير»، شركة التطوير العقاري والخدمات العقارية في دبي، عن نتائجها المالية الأولية غير المدققة للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر2021، حيث حققت ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 22% مقارنة بالعام الماضي.

وسجلت الشركة إيرادات بقيمة 504.9 ملايين درهم خلال عام 2021 مقارنة بإيرادات بقيمة 412.9 مليون درهم خلال 2020. فيما حققت ارتفاعاً بنسبة 157% في الأرباح التشغيلية، حيث سجلت الشركة أرباحاً تشغيلية بقيمة 63.1 مليون درهم خلال 2021 مقارنة بـ 24.5 مليون درهم خلال 2020.

وأعلنت الشركة تحقيق صافي أرباح بقيمة 50.8 مليون درهم خلال 2021 مقارنة بصافي خسائر بقيمة 216.9 مليون درهم، كانت نتيجة لأخذ مخصصات وانخفاض القيمة العادلة لأصول الشركة بسبب تأثيرات جائحة كورونا على قطاعات العقارات والضيافة.

وقال سعيد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة «ديار للتطوير»: «شهد عام 2021 نمواً ملحوظاً في مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، بفضل الجهود التي بذلتها كافة الجهات الحكومية في التصدي لجائحة كورونا، وكانت نتائجنا لهذا العام مواكبة لهذا النمو. حيث أطلقت الشركة مشروع ريغاليا السكني الفاخر في منطقة الخليج التجاري ونجحت في بيع كافة الوحدات في المشروع، إضافة إلى تحقيق تقدم كبير في العمليات الإنشائية في المرحلة الثالثة والرابعة من مشروع ميدتاون. كما شهد قطاع الضيافة في الشركة نمواً ملحوظاً في نسب الإشغال مدفوعاً برفع القيود على السفر، وعودة النشاط السياحي في الدولة.

وكانت الشركة أعلنت خلال العام الماضي إطلاق مشروع ناطحة السحاب «ريغاليا» بتقنيات المنازل الذكية في الخليج التجاري، والذي تم بيعه بالكامل محققاً مبيعات تجاوزت المليار درهم خلال فترة وجيزة. كما أن عمليات البناء في المرحلة الثالثة والرابعة في ميدتاون تجري بحسب الجدول الزمني المحدد، حيث بلغت نسبة الإنجاز 37% و53% على التوالي.

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