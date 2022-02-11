2.22 مليار درهم صافي أرباح أدنوك للحفر خلال 2021 بنمو 6%

المصدر: وام

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أعلنت شركة أدنوك للحفر، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية /تحت الرمز ADNOCDRILL والرقم AEA007301012/، اليوم عن نتائجها المالية للربع الأخير والعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021.

وبلغت الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء للعام بأكمله 3.85 مليار درهم بهامش 46.1%، حيث حققت الشركة تقدماً كبيراً في تعزيز كفاءة التكلفة، فيما بلغ صافي الربح عن العام بأكمله 2.22 مليار درهم بزيادة قدرها 6% على أساسٍ سنوي.

وارتفعت إيرادات أدنوك للحفر لفترة 12 شهراً بنسبة 8.2% لتصل إلى 8.33 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من العام 2020، وأسهمت عمليات الحفر البري بصورة رئيسية في تحقيق هذا الارتفاع على أساسٍ سنوي، حيث تواصل الشركة دعمها لبرنامج مجموعة أدنوك لزيادة الطاقة الإنتاجية بشكل كبير، فيما ساهم قطاع خدمات حقول النفط في تحقيق زيادة كبيرة في الإيرادات والأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء على أساسٍ سنوي.

وحققت الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء في الربع الأخير من العام 2021 نمواً بنسبة 2.7% على أساسٍ سنوي، كما زادت هوامش الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء خلال الفترة نفسها لتصل إلى 45.6%، مما يعكس جهود الإدارة النشطة لتخفيض النفقات المركزية في ذلك الربع من العام.

وشهد قطاع خدمات حقول النفط أعلى معدل لنمو الإيرادات، معوضاً ضَعف إيرادات قطاع الحفر في الربع الأخير من العام 2021، ما نتج عنه استقرار الإيرادات خلال الربع الأخير من العام 2021 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2020. وحقق الأداء التشغيلي الأساسي استقراراً على أساسٍ سنوي، بينما كان الأداء المالي أقل نتيجة تسجيل إيرادات حفر غير متكررة تم رصدها لصالح السنة السابقة.

الحفر البري.. بلغت الإيرادات للعام بأكمله 4.19 مليار درهم ، بزيادة قدرها 6% مقارنة بالعام 2020، عززتها إلى حد كبير الحفارات الجديدة وعمليات إعادة تشغيل الحفارات.

ومقارنةً بالعام 2020 ، وصلت إيرادات الربع الأخير من العام 2021 إلى 1.076 مليار درهم ، بانخفاض قدره 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2020 وذلك بسبب تسجيل ايصالات لمطالبات خاصة بتلك الفترة. وكان إجمالي عدد أيام تشغيل الحفارات والإيرادات الأساسية في الربع الأخير من العام 2021 أعلى مما كانت عليه في الفترة نفسها من 2020.

الحفر البحري .. بلغت الإيرادات للعام 2021 بأكمله 2.19 مليار درهم ، حيث كانت مستقرة مقارنةً بالعام 2020 الذي بلغت إيراداته 2.19 مليار درهم .

وبلغت إيرادات الربع الأخير للعام 2021 مبلغ 536 مليون درهم ، بانخفاض قدره 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2020، ويرجع ذلك جزئياً إلى خروج 3 حفارات بشكل نهائي من الخدمة. كما تأثرت الإيرادات بالتأخير في استبدال الحفارات المملوكة بالحفارات المستأجرة.

الجزر الاصطناعية .. بلغت الإيرادات 749 مليون درهم للعام بأكمله، على غرار الفترة نفسها من العام 2020 وانخفضت إيرادات الربع الأخير من العام 2021 بنسبة 30% على أساسٍ سنوي، لتبلغ 140 مليون درهم. ويرجع السبب في انخفاض الإيرادات على أساسٍ سنوي في الربع الأخير من العام 2021 إلى عكس للإيرادات المتراكمة في العام 2020 إضافة إلى تسجيل غير متكرر للرسوم المتراكمة في الربع الأخير من العام 2020، والتي لم تتكرر في الربع الأخير من العام 2021.

خدمات حقول النفط .. كان أداء قطاع خدمات حقول النفط جيداً على مدار العام، مدفوعاً بنشاطٍ أعلى بفضل التوسع المستمر في القطاع، مع تطور هامش الأرباح بشكل جيد. وارتفعت إيرادات القطاع عن العام 2021 بأكمله بنسبة 48% على أساسٍ سنوي لتصل إلى 1.21 مليار درهم ، وبلغت إيرادات الربع الأخير من العام 360 مليون درهم ، بزيادة قدرها 44% على أساسٍ سنوي.

وأعلنت شركة أدنوك للحفر عن معدل تشغيل لأسطول الحفارات // بلغ 96%2 // طوال العام حتى 31 ديسمبر 2021.

وزادت السيولة النقدية للشركة من العمليات1 بنسبة 7% على أساسٍ سنوي لتصل إلى 3.98 مليار درهم ، فيما يعادل نسبة تحويل للنقد تبلغ 104% من الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء.

وارتفعت المصاريف الرأسمالية للعام بأكمله بنسبة 34% لتصل إلى 1.86 مليار درهم في العام 2021، حيث تسعى الشركة إلى تنفيذ خططها الطموحة بما يضمن تلبية احتياجات عملائها. وكانت المصاريف الرأسمالية في الربع الأخير أقل قليلاً مما كانت عليه في الربع الثالث، حيث أُجريت معظم عمليات الاستحواذ على الحفارات خلال الربع السابق.

و قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبو ظبي الوطنية " أدنوك " ومجموعة شركاتها" رئيس مجلس إدارة أدنوك للحفر - بهذه المناسبة - : "تعتبر النتائج الأولى لشركة ’أدنوك للحفر‘ لفترة العام بأكمله بعد إدراجها الناجح في سوق أبوظبي للأوراق المالية علامة فارقة في مسيرة الشركة منذ الاكتتاب العام الذي يعتبر أكبر إدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وتعد النتائج القوية والتنفيذ الناجح لاستراتيجية الشركة دليلاً على الدور الحيوي الذي تؤديه الشركة في تمكين أدنوك من زيادة الطاقة الإنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز لدولة الامارات".

وأضاف معاليه :" إنه وفي ضوء هذا الأداء القوي في العام 2021، يسر مجلس الإدارة أن يوصي بتوزيع أرباح نهائية للنصف الثاني من العام 2021 بقيمة 1.19 مليار درهم ، ليصل إجمالي الأرباح الموزعة للسنة المالية إلى 2.52 مليار درهم ، وهو ما يتوافق مع التوجهات التي قدمناها في فترة الاكتتاب العام. كما أننا قادرون على تأكيد هدفنا بتحقيق نمو سنوي بنسبة 5% في توزيعات الأرباح لكل سهم على مدار السنوات الخمس المقبلة بداية من العام 2022 ولغاية العام 2026".

من جانبه، قال عبد الرحمن عبد الله الصيعري، الرئيس التنفيذي لأدنوك للحفر: "نفخر بالنتائج التي حققتها أدنوك للحفر على مدار العام الماضي، وبالأخص تنفيذ الاكتتاب الاولي العام الذي يعد الأكبر من نوعه، إضافة الى محافظتنا على نمو أعمالنا بالرغم من التحديات التي تفرضها الجائحة العالمية المستمرة، وذلك بفضل أهدافنا الإستراتيجية الواضحة والتزام موظفينا الذين هم على درجة عالية من الكفاءة والتفاني، والتزامنا الراسخ بالمعايير الرائدة للصحة والسلامة، بالإضافة إلى تنفيذ أعلى معايير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة. ونتطلع للعام المقبل بحماس كبير بينما نستمر في تعزيز أسطول الحفر وخدمات حقول النفط بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين "بيكر هيوز" و"هيلمريتش آند باين". وسيمثل الابتكار والتكنولوجيا القلب النابض لبرنامج النمو خلال الفترة المقبلة، ونتطلع إلى الإعلان عن عدد من الإنجازات المهمة للشركة خلال الأشهر القادمة".

وتحققت هذه الأرباح بفضل التقدم القوي في الكفاءة وتحقيق أهداف خفض التكلفة، بما في ذلك تكاليف المقر الرئيسي، حيث ترى الإدارة أنه يمكن تعزيز كفاءة إدارة التكاليف مما سيساعد في تحسين الهوامش. وفي الوقت نفسه، يعكس وضع رأس المال العامل القوي للشركة في نهاية العام تحسناً جوهرياً في عمليات التحصيل من العملاء ودورة تحويل النقد. وقد وصل صافي الدين في 31 ديسمبر 2021 إلى 3.99 مليار درهم إماراتي، ما يجعل معدل صافي الدين للأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء تبلغ 1.03.

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