"القابضة" و"ألفا ظبي القابضة" و"اتصالات" و"بنك أبوظبي الأول" تطلق منصّة Wio المصرفية

المصدر: وام

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أعلنت "القابضة" (ADQ)، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي ، اليوم، عن حصولها على موافقة مبدئية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لإطلاق منصّتها المصرفية الرقمية الجديدة تحت اسم ‘Wio’.

وستعمل منصة ‘Wio’ من مقرها في إمارة أبوظبي على تعزيز المكانة المتنامية للعاصمة الإماراتية كمركز عالمي رائد للخدمات المالية في مجال البنوك الرقمية.

وستقدم ‘Wio’ لعملائها في الدولة خياراً مصرفياً رقمياً متكاملاً، مع منتجات وخدمات مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم بما يتلاءم مع أنماط حياتهم، تحت إشراف خبراء عالميين في التكنولوجيا المالية، ومحترفين من قطاع البنوك ومتخصصين في التكنولوجيا.

وستطلق ‘Wio’ قريباً نسخة تجريبية تبدأ عبر تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بتجربة تفاعلية ومبتكرة تلبي احتياجات العملاء، مع التركيز على الأمن والشفافية وسهولة الحصول على المعلومات المطلوبة.

ويبلغ إجمالي رأس المال المستثمر في منصة ‘Wio’ المصرفية الرقمية 2.3 مليار درهم إضافة إلى المساهمة العينية، وتعد "القابضة" (ADQ)، وشركة "ألفا ظبي القابضة"، إحدى أسرع الشركات الاستثمارية القابضة نمواً في الشرق الأوسط، هما المساهمَين الرئيسيين في ‘Wio’ بحصة إجمالية مجتمعة بينهما تبلغ 65%؛ بالإضافة إلى "اتصالات"، إحدى مجموعات الاتصالات والتكنولوجيا الرائدة على مستوى العالم، بحصة تصل إلى 25%؛ وبنك أبوظبي الأول (FAB)، أكبر بنك في دولة الإمارات، وأحد أكبر المؤسسات المالية وأكثرها أماناً في العالم، بحصة استراتيجية تبلغ 10%.

وقال سعادة محمد حسن السويدي، الرئيس التنفيذي لِـ"القابضة" (ADQ): "في إطار جهودنا الهادفة إلى دعم مستقبل الاقتصاد في امارة أبوظبي، نحن ملتزمون بتطوير قطاع الخدمات المالية، عبر توفير منصة مصرفية رقمية متطورة تُركز على تلبية احتياجات العملاء. ويُمثل الحصول على الموافقة المبدئية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي فرصة لإطلاق الإمكانات التجارية الكامنة في نموذج عمل ‘Wio’ الفريد، للمساهمة بتعزيز الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات، مدعوماً ببنيتها التحتية القوية وتشريعاتها المتطورة".

من جانبه، قال المهندس حمد سالم محمد العامري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "ألفا ظبي القابضة": "يُمثل الإطلاق القادم لمنصّة ‘Wio’ إنجازاً متميزاً سيساعد في ترسيخ ريادة إمارة أبوظبي كمركز عالمي للخدمات المالية في العصر الرقمي. ويشكل استثمارنا البالغ 850 مليون درهم في ‘Wio’ جزءاً من الاستراتيجية التي أعلنا عنها في ديسمبر الماضي للاستثمار في القطاعات الواعدة داخل دولة الإمارات وخارجها. وتُشكل ‘Wio’ فرصة استثمارية قوية لشركة "ألفا ظبي القابضة"، ونتطلع إلى العمل سويةً على تسريع نمو أعمالها".

وبدوره، قال خليفة حسن الشامسي، الرئيس التنفيذي لِـ "اتصالات - الخدمات الرقمية للأفرد": "يُعدّ قطاع التكنولوجيا المالية محركاً أساسياً للتحول الرقمي في دولة الإمارات، وقد تطور هذا القطاع بشكل كبير نتيجة للتغير في سلوكيات المستهلكين المتعلقة بالدفع، بالإضافة إلى العروض الجديدة الملائمة والقائمة على التكنولوجيا. ويتزايد اعتماد العملاء على خدمات الدفع بدون تلامس في المتاجر الفعلية وعلى المنتجات المالية الرقمية بشكل كامل. واستناداً إلى محفظة التكنولوجيا المالية لدينا، تُمثل الشراكة في ‘Wio’ جزءاً من استراتيجيتنا الهادفة إلى تلبية متطلبات المستهلكين المتزايدة، من خلال منتجات وخدمات شاملة تُعزز تجاربهم الرقمية اليومية. كما نسعى إلى تمكين المستهلكين بخدمات يسهل الوصول إليها، ونحن ملتزمون بتوفير الاتصال الأمثل وتجربة المستخدم الاستثنائية لعملاء ‘Wio’".

وتعليقاً على ذلك، قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي للمجموعة، بنك أبوظبي الأول (FAB): "نحن فخورون بأن نكون شريكاً في أجندة أبوظبي الرقمية، الأمر الذي من شأنه تحقيق أفضل قيمة لمساهمينا وعملائنا وموظفينا، ويأتي ذلك من خلال الشراكات الاستراتيجية والمبادرات التي تم إطلاقها بهدف الابتكار، ولتكون كذلك مصدر إلهام لمستقبل الخدمات المالية في دولة الإمارات . ويُمثل إطلاق ‘Wio’ خطوة أخرى بارزة في هذه المسيرة التي تساهم في تقديم نهج جديد ومبتكر في قطاع الخدمات المصرفية".

ويشرح اسم ‘Wio’ الذي يلفظ بصيغة "وي-أو" الغرض من نشاط الشركة الجديدة، والمتمثل في فتح مسارات جديدة نحو آفاق أبعد، حيث يُشير الحرف ‘W’ إلى شكل المسار والرحلة التي توفرها لكم منصة ‘Wio’ من خلال الرقمية. ويُمثل الحرف ‘i’ المُعطيات، فيما يُعبر الحرف ‘o’ عن النتائج.

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