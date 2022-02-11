الجرافات البحرية تشارك في «معرض بترول مصر»

المصدر: أبوظبي - وام

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تشارك شركة الجرافات البحرية الوطنية في «معرض بترول مصر» (إيجبس)، الذي ينعقد من 14 إلى 16 فبراير الجاري في «مركز مصر للمعارض الدولية» في القاهرة، حيث تسلط الضوء على شراكاتها الراسخة وخططها التوسعية، التي تغطي مناطق وقطاعات أعمال جديدة.

وقال المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الجرافات البحرية الوطنية: إن معرض بترول مصر حدث بارز في قطاع البترول وإن «مشاركتنا فيه تتيح استعراض نقاط قوتنا المتنوعة والقيمة، التي يمكننا تحقيقها للعديد من أصحاب المصلحة، في مجالات مختلفة من سلسلة القيمة الخاصة بالقطاع. وفي ضوء حضورنا الراسخ في مصر، ومن خلال اتفاقيتنا القائمة لتعميق وتطوير الممر الملاحي لميناء دمياط؛ نسعى إلى تسليط الضوء على الكفاءات المتنوعة، التي نوفرها لدعم مساعي الدولة والمنطقة، لتطوير البنية التحتية الأساسية».

وأضاف زغلول: «أكدت أرباحنا القياسية في عام 2021 مؤهلاتنا العالمية كشركة رائدة بمجال الهندسة والتوريد والإنشاء لقطاع الطاقة والخدمات البحرية، ونسهم كشريك في تقدم الدول، التي نعمل فيها، من خلال بناء قدرات استثنائية بمجال أعمال التكرير والبتروكيماويات البحرية، وأعمال التنقيب والإنتاج والتكرير البرية، والتجريف واستصلاح الأراضي، والأعمال المدنية البحرية، وغيرها. وتمتلك المجموعة اتفاقيات جارية، تفوق قيمتها 40 مليار درهم إماراتي، عبر 8 دول موزعة في أنحاء مختلفة من العالم، تشمل دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط ومصر وشمال أفريقيا والهند، وجزر المالديف.

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