تعاون «سيدات أعمال الإمارات» مع كازاخستان

المصدر: عجمان - وام

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نظم مجلس سيدات أعمال الإمارات لقاء استشرافياً مع وفد مجلس سيدات أعمال كازاخستان الذي يزور الدولة على هامش فعاليات إكسبو 2020 دبي، وذلك بالتعاون مع مجلس سيدات أعمال عجمان.

تم خلال الاجتماع - الذي عقد في مركز عجمان لريادة الأعمال - استعراض الفرص الاستثمارية وكيفية الاستفادة من المقومات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الكبيرة لكلا الجانبين، واستكشاف مزيد من فرص التعاون المستقبلي في ظل المبادرات والمشاريع القائمة في البلدين وتوجهاتهما المستقبلية للتنمية وتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات في هذا المجال.

حضر اللقاء فطيم الشحي وحليمة عبد الله راشد أعضاء مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال الإمارات، والدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، ومن الجانب الكازاخستاني الدكتورة روشان سارسمباييفا رئيسة رابطة سيدات الأعمال في كازاخستان.

وفي بداية الاجتماع، رحبت د. آمنة خليفة وفطيم الشحي بالوفد الكازاخستاني مثمنين العلاقات الاقتصادية المتميزة التي تربط بين الدولتين، مشيرين إلى أن معرض إكسبو 2020 أسهم بشكل كبير في تعميق اللقاءات وتنشيط الفعاليات الاقتصادية مع مختلف دول العالم، وأن التواصل مستمر مع سيدات أعمال كازاخستان يؤكد على الاهتمام والتعاون المشترك بين الطرفين.

وأشارت الشحي إلى أن المجلس ومنذ تأسيسه يحرص على بناء شراكات فعالة على مستوى العالم، تعزيزاً للرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة في فتح أسواق جديدة.

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