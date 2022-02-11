الأسهم تربح 20 ملياراً تفاؤلاً بالأرباح والتوزيعات إفصاحات

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

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عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها للجلسة الخامسة على التوالي وربح رأسمالها السوقي بنهاية جلسة أمس ما يناهز 20.2 مليار درهم مع توالي إعلان الشركات المدرجة عن أرباح قوية فاقت التوقعات وتوزيعات سخية في مؤشر على قوة تعافيها من تداعيات الجائحة.

وارتفع سوق دبي المالي 0.14% ليغلق عند 3250 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والخدمات والاتصالات والسلع، وصعد سوق أبوظبي 1% ليصل إلى 8927 نقطة بدعم رئيسي من أسهم البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات.

واجتذبت الأسهم سيولة بقيمة 1.9 مليار درهم، منها 1.65 مليار بأبوظبي و261.8 مليوناً بدبي. وجرى تداول 406.5 ملايين سهم، موزعة بواقع 271 مليوناً في أبوظبي و135.4 مليوناً في دبي.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 0.6% مع صعود «الإمارات دبي الوطني» 1.48% واستقرار «دبي الإسلامي»، فيما انخفض «جي إف إتش» 0.81% و«أملاك» 3.15%. وصعد قطاع العقار 0.08% بعد ارتفاع «ديار» 1.46%، فيما استقر «إعمار العقارية» وإعمار للتطوير«و»الاتحاد العقارية«و»داماك«.

ونزل قطاع الاستثمار 1.4% مع هبوط»دبي للاستثمار«2.17% و»شعاع كابيتال«0.76%، فيما استقر»سوق دبي المالي«. وانخفض قطاع النقل 0.77% مع تراجع»أرامكس«1.69% فيما استقر»العربية للطيران«و»الخليج للملاحة«.

وتصدر»دبي الإسلامي«النشاط جاذباً 49.7 مليون درهم، تلاه»إعمار العقارية«40.12 مليون درهم، و»سوق دبي المالي«33.5 مليوناً. وحقق»الإمارات للمرطبات«أكبر ارتفاع بنسبة 3.55%، فيما كان»أملاك«الأكثر انخفاضاً بنسبة 3.15%. واتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 30.96 مليون درهم، فيما مال المستثمرون المواطنون نحو التسييل.

سوق أبوظبي

ودعم صعود سوق ارتفاع قطاع البنوك مع نمو»أبوظبي الأول«0.8% و»أبوظبي التجاري«1.28% و»أبوظبي الإسلامي«2.6%. وصعد قطاع الاستثمار بعد نمو»العالمية القابضة«3.14% و»ألفا ظبي«1.1%، بينما انخفض»إشراق«0.3% و»الواحة كابيتال«0.62% واستقر»ملتيبلاي«.

وعلى صعيد قطاع العقار، ارتفع»الدار«0.72% فيما انخفض»رأس الخيمة العقارية«5.54%. وصعد قطاع الاتصالات مع ارتفاع»اتصالات«0.61%. وفي قطاع الطاقة ارتفع»أدنوك للحفر«0.56% و»طاقة«0.8%، بينما انخفض»أدنوك للتوزيع«0.25%.

وتصدر»أبوظبي الأول«النشاط مستقطباً 334.5 مليون درهم، تلاه»العالمية القابضة«333.45 مليوناً. وحقق»سيراميك رأس الخيمة«أكبر ارتفاع بنسبة 5.56%، فيما كان»بنك أم القيوين» الأكثر انخفاضاً بنسبة 5.85%. واتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 140.7 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل.

استثمار مؤسسي

تباين أداء المؤسسات حيث اتجهت نحو الشراء بأبوظبي بصافي استثمار 78.6 مليون درهم، ونحو التسييل بدبي، بصافي استثمار 8 ملايين درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بدبي بصافي استثمار 8 ملايين درهم، ونحو التسييل بصافي استثمار 78.6 مليوناً.

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