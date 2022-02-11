216 مليون درهم صافي أرباح «أغذية» 2021

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت مجموعة «أغذية»، أمس، نتائجها الأولية غير المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، حيث بلغ صافي الربح 216 مليون درهم، فيما تجاوز صافي إيراداتها 3 مليارات درهم، بزيادة بنسبة 49% عن العام السابق، وجاء نمو الإيرادات مدفوعاً بمعدلات النمو القوية، التي حققتها المجموعة في قطاعي اللحوم المبردة والمجمدة والوجبات الخفيفة نتيجة عمليات الاستحواذ الاستراتيجية.

وقال خليفة السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة أغذية: واصلت «أغذية» مسار النمو في 2021؛ حيث استندت إلى ركائزها الأساسية القوية، لتعزيز كفاءتها التشغيلية ومرونة أعمالها، والمضي قدماً نحو تحقيق أولوياتها الاستراتيجية لعام 2025. وتواصل المجموعة تركيزها على تحقيق نمو قوي، والحفاظ على القيمة المقدمة للمساهمين.

وقال آلان سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية: تحسنت إيراداتنا في 2021 بعد عمليات الاستحواذ الاستراتيجية في قطاعي اللحوم المبردة والمجمدة والوجبات الخفيفة، ويؤكد ذلك قدرة أغذية على دعم وتنويع الاستثمارات ضمن علامتنا التجارية. وحتى 31 ديسمبر 2021، بلغت القيمة الإجمالية للموجودات 6.4 مليارات درهم، مسجلة ارتفاعاً كبيراً .

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