المصدر: دبي ــ البيان

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● نمت أرباح شركة «عمان للتأمين» إلى 206.12 ملايين درهم في 2021، مقارنة بنحو 196.5 مليوناً في 2020، وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين، بنسبة 20% من رأس المال عن العام الماضي.

● زادت أرباح شركة «الوثبة للتأمين» إلى 165.1 مليون درهم في 2021 مقارنة بـ 15.2 مليوناً في 2020.

● حققت شركة «اللاينس للتأمين» أرباحاً بقيمة 40.3 مليون درهم في 2021 مقارنة بنحو 42.14 مليوناً في 2020.

● ارتفعت أرباح شركة «دبي للمرطبات» إلى 96.8 مليون درهم العام الماضي، مقابل 56.8 مليوناً في 2020.

● تحولت شركة «الإسمنت الوطنية» للربحية مع تحقيقها أرباحاً بقيمة 48.97 مليون درهم في 2021 مقابل خسائر 3.4 ملايين في 2020.

● حققت شركة «فودكو القابضة» أرباحاً قدرها 115.94 مليون درهم في 2021، مقارنة بنحو 55.87 مليوناً في 2020.

● أوصى مجلس إدارة شركة «الظفرة للتأمين» بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 35% من رأس مال الشركة، بمبلغ 35 مليون درهم، والتوصية بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد في 23 مارس.

● حققت شركة «رأس الخيمة الوطنية للتأمين» أرباحاً بقيمة 10.47 ملايين درهم في 2021 مقارنة بنحو 13.47 مليوناً درهم 2020.

● ارتفعت أرباح شركة «الخليج للمشاريع الطبية» إلى 44 مليون درهم في 2021 مقارنة بـ 41.36 مليوناً في 2020.

● حققت شركة «الأغذية المتحدة» أرباحاً بقيمة 8.7 ملايين درهم في 2021 مقارنة بنحو 38.76 مليوناً في 2020.

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