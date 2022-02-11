تحذيرات من الاحتيال عبر المكالمات الهاتفية و«التواصل»

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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جددت «اتصالات» و«دو»، تحذيراتهما من محاولات احتيال في صورة مكالمات عبر الهاتف، أو تطبيقات التواصل، للاحتيال على البيانات الشخصية والمصرفية، مشيرين إلى أنهم والجهات الحكومية الأخرى، لا يتواصلون مع العملاء عبر الهاتف على الإطلاق، لطلب كلمة المرور لمرة واحدة.

وأكد مشغلا الاتصالات، في رسائل نصية للعملاء، أو من خلال مواقعهم الإلكترونية، أنهم لا يطلبون على الإطلاق معلومات العُملاء البنكية، أو أرقام لبطاقات تعبئة الرصيد، كجزء من أي عروض، كما لا يمنحون جوائز نقدية، إلا إذا تم الإعلان عنها مسبقاً في وسائل الإعلام الرسمية أو المواقع الإلكترونية ضمن حملة ترويجية. وطلبت «اتصالات» من عملائها حماية أنفسهم من الغش والاحتيال، عبر 6 قواعد رئيسة، أولها تأمين المعلومات المصرفية، وعدم مشاركتها مع أي جهة أخرى، موضحةً أن طرق التحقق من هوية المشترك، تتم فقط من خلال كلمة المرور لمرة واحدة، أو عبر رقم العريف الشخصي، وطالبت المشتركين باستخدام قنوات الدفع المعتمدة فقط، لدفع فواتير اتصالات، مؤكدة أنها لن تطلب على الإطلاق، القيام بأي إيداع مالي في حساب مصرفي شخصي.

ودعت «اتصالات» المشتركين إلى عدم دفع المال مقابل الهدايا، موضحة أنها لن تطلب أي مقابل مالي لاستلام الهدايا،. وذكرت «اتصالات»، أن أهم 4 طرق يستخدمها المحتالون، هي البريد الإلكتروني، إذ يعد اسم مرسل البريد الإلكتروني، والروابط المشبوهة، علامات أساسية لتحديد رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية، فضلاً عن المكالمات الصوتية من أرقام دولية غير معروفة، وطلب تفاصيل الحساب المصرفي.

وحذرت «دو» من محاولات احتيال في صورة مكالمات، إذ ينتحل شخص صفة موظف «دو»، ويبلغ المشتركين بفوزهم بمبالغ نقدية، ويطلب منهم معلومات شخصية، أو أرقام بطاقات تعبئة رصيد غير مستخدمة، مؤكدة أنها لا تطلب على الإطلاق معلومات العملاء البنكية.

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