الإمارات الخامسة عالمياً في الفائض التجاري

المصدر: دبي - سيد صالح

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احتلت دولة الإمارات المركز الخامس على مستوى العالم، والأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضمن قائمة الدول الأعلى بالفائض التجاري في 2020، وفقاً تقرير حديث لمنظمة التجارة العالمية حول أوضاع التجارة الدولية، حيث رصدت المنظمة بالبيانات والأرقام خلاله، حركة الصادرات والواردات بين دول العالم على مدار العام.

وحقّقت الإمارات فائضاً تجارياً قيمته 80 مليار دولار في 2020، بفارق مليار دولار فقط عن آيرلندا، التي جاءت بالمركز الرابع عالمياً، محققةً في 2020 فائضاً تجارياً قيمته 81 مليار دولار.

وكانت المراكز الثلاثة الأولى على القائمة من نصيب الصين، التي حقّقت فائضاً تجارياً قيمته 535 مليار دولار في 2020، ثم ألمانيا بفائض قيمته 209 مليار دولار، تليها روسيا، التي بلغت قيمة فائضها التجاري 92 مليار دولار.

وأفاد التقرير بأن الإمارات نالت المركز الــ 18 عالمياً في القيمة الإجمالية للصادرات السلعية في 2020، فيما يقفز هذا المركز إلى الــ 14 عالمياً عند استثناء حركة الصادرات السلعية المُتبادلة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وحصدت الإمارات المرتبة 23 عالمياً في قيمة الخدمات التجارية في 2020، فيما نالت المركز الــ 12 عالمياً على التصنيف نفسه، عند استثناء الخدمات التجارية المُتبادلة بين دول الاتحاد الأوروبي.

وبلغت القيمة الإجمالية لصادرات الإمارات 319.278 مليون دولار في 2020، واستأثرت الدولة بنسبة 1.81% من إجمالي الصادرات العالمية في هذا العام.

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