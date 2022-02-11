1.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي -البيان

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تجاوزت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 1.5 مليار درهم مع تسجيل 309 مبايعات بقيمة 976.42 مليون درهم منها 50 مبايعة للأراضي بقيمة 361.54 مليون درهم و259 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 614.88 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 132 مليون درهم في الممزر، تليها مبايعة بـ46 مليون درهم في الخليج التجاري وتصدرت الحبية الخامسة المناطق في عدد المبايعات، وسجلت 24 مبايعة بقيمة 65 مليون درهم.

وبالنسبة لأهم مبايعات الشقق والفلل تصدرت مبايعتان بـ40 مليون درهم ومبايعة بـ39 مليوناً بمنطقة برج خليفة. وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق في عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 32 مبايعة بقيمة 44 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 458.97 مليون درهم، منها 13 رهن أراض بقيمة 282.78 مليون درهم، و77 رهن فلل وشقق بقيمة 176.19 مليون وتم تسجيل 14 هبة بقيمة 66.6 مليون درهم.

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