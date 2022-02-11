غرفة أبوظبي تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع وفد نبراسكا الأمريكية

المصدر: أبوظبي- البيان

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نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالشراكة مع غرفة التجارة الأمريكية العربية الوطنية، فعاليات اجتماع الأعمال مع وفد تجاري رفيع المستوى من ولاية نبراسكا الأمريكية. لبحث فرص ومجالات التعاون الاقتصادي المشترك.

وشهد الاجتماع الذي أقيم في قاعة المؤتمرات ببرج الغرفة روبرت إيفنان وزير خارجية ولاية نبراسكا، وعبدالله المزروعي رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، بحضور الدكتور علي الظاهري النائب الأول لرئيس المجلس، وسعيد الرميثي نائب أمين الصندوق ومحمد المهيري مدير عام غرفة أبوظبي.

من الجانب الأمريكي حضر ديفد حمود الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية العربية الوطنية، وشون ميرفي القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة بأبوظبي، وأنتوني غوينز مدير دائرة التنمية الاقتصادية في نبراسكا.

ورحب عبدالله المزروعي بوزير خارجية ولاية نبراسكا، مشيراً إلى أن مشاركته بالاجتماع يعكس مدى اهتمام حكومة ولاية نبراسكا وحرصها على تعزيز العلاقات الاقتصادية التجارية والاستثمارية مع قطاع الأعمال في أبوظبي. وأكد أن العلاقات الإماراتية الأمريكية متينة ومتنامية في شتى المجالات، لاسيما في المجال الاقتصادي، حيث تعد دولة الإمارات سوق التصدير الأول للولايات المتحدة في كافة ولاياتها الخمسين، كما تستحوذ الاستثمارات الإماراتية على الحصة الأكبر من إجمالي الاستثمارات العربية بالأسواق الأمريكية.

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