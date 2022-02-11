تعاون بين «اتحاد مصارف الإمارات» و«المصارف التركية»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أبرم «اتحاد مصارف الإمارات»، مذكرة تعاون مع «جمعية المصارف التركية»، بهدف تبادل المعلومات والخبرات التي من شأنها دعم القطاع المصرفي والأنشطة ذات الصلة في البلدين وتعزيز الروابط والصلات التي تسهم في تطوير ونموّ أعمال المصارف تحت إطار كلٍّ من الاتحاد والجمعية. كما وستركز الاتفاقية على تنظيم أنشطة مصرفية متنوّعة، بما فيها ورش عمل وبرامج تأهيلية ودورات تدريبية.

وقال جمال صالح، المدير العام لـ«اتحاد مصارف الإمارات»: مذكرة التعاون تعد جزءاً من خطتنا لزيادة أنشطتنا إقليمياً وعالمياً مع شركاء مرموقين وهيئات تمثيلية مختارة في القطاع المصرفي، وستسهم المذكرة بمشاركة مقوّمات تجربتنا الناجحة إلى الهيئات الرديفة لنا في دول المنطقة، وكذلك الاستفادة من تجاربها في هذا المجال، وتعزيز فرص تبادل المعلومات والخبرات والمعرفة العملية، للمساهمة في تطوير القطاع المصرفيّ بالبلدين.

وأضاف: تهدف الاتفاقية أيضاً إلى تعزيز معرفة القطاع المصرفي التركي بالبيئة المصرفية والاستثمارية الجاذبة في الإمارات، والتطوّر الملفت الذي حقّقته مصارف الدولة والسمعة الطيبة التي يحظى بها القطاع المصرفي فيها، والإجراءات التي تضمن المعاملة العادلة والشفافية وحماية المستهلكين. كما تتيح لنا تعزيز التواصل مع الجمعية التركية وزيادة الوعي بالمسائل التنظيمية المشتركة، والترويج لأفضل الممارسات، واستضافة ندوات ومنتديات وغيرها من الأنشطة والفعاليات.

وقال الأمين العام بالنيابة لجمعية المصارف التركية، إسماعيل فورال: تعاوننا مع اتحاد مصارف الإمارات من شأنه تحقيق أهدافنا في إقامة علاقات قوية بين المؤسسات المالية على الجانبين.

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