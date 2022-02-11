1.1 مليار صافي أرباح «الإمارات للاتصالات المتكاملة» 2021

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة نتائجها المالية للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021، حيث ارتفع إجمالي إيرادات الشركة خلال العام بنسبة 5.4% لتصل إلى 11.7 مليار درهم نتيجة الطلب المستمر على خدمات النطاق العريض والأجهزة المدعومة بتقنية الجيل الخامس فضلاً عن التعافي التدريجي الذي شهدته شريحة خدمات الهاتف المتحرك.

وبلغ صافي الربح الذي حققته الشركة خلال العام 1.1 مليار درهم، بينما بلغ حجم الاستثمارات التي ضختها الشركة خلال 2021 مستوى قياسياً ليصل إلى 2.6 مليار درهم. ونمت أرباح الشركة قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 1.9٪ لتصل إلى 4.6 مليارات درهم. وسجلت الشركة أداءً استثنائياً خلال الربع الرابع من العام، حيث ارتفعت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 20.5%.

وبناءً على هذه النتائج، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح سنوية عن العام 2021 بواقع 21 فلساً للسهم، منها 10 فلوس للسهم الواحد تم توزيعها مسبقاً كأرباح نصف سنوية بتاريخ 24 أغسطس 2021.



أبرز النتائج



شهدت قاعدة مشتركي خدمات الهاتف المتحرك نمواً ملحوظاً بنسبة 8.9٪ على أساس سنوي، وأنهت الشركة العام 2021 بقاعدة مشتركين في خدمات الهاتف المتحرك بلغت 7.3 ملايين مشترك، مع تسجيل مستوى قياسي في صافي المشتركين الجدد خلال الربع الرابع. ونمت قاعدة عملاء خدمات الدفع الآجل لدى الشركة لتصل إلى 1.3 مليون. وارتفعت قاعدة عملاء الدفع المسبق إلى 5.9 ملايين مشترك نتيجة إلغاء القيود التي كانت مفروضة على تنقل الأفراد (محلياً ودولياً)، إضافة إلى الانتعاش الملحوظ الذي شهدته الأنشطة السياحية خلال الربع الرابع بفضل معرض إكسبو.

وارتفعت قاعدة مشتركي خدمات الهاتف الثابت بنسبة 66% على أساس سنوي، وأنهت الشركة 2021 بقاعدة مشتركين في خدمات الهاتف الثابت بلغت 390.000 مشترك، مع تسجيل مستوى قياسي آخر في صافي المشتركين الجدد خلال الربع الرابع.



أبرز النتائج المالية



نمت إيرادات الشركة خلال الربع الرابع بنسبة 12٪ على أساس سنوي لتصل إلى 3070 مليون درهم، بينما ارتفع إجمالي إيرادات الشركة خلال العام بأكمله بنسبة 5.4% لتصل إلى 11682 مليون درهم.

وارتفعت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال الربع الرابع بنسبة 20.5% على أساس سنوي لتصل إلى 1242 مليون درهم. ونمت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال العام بأكمله بنسبة 1.9% إلى 4592 مليون درهم. وارتفع صافي الربح المعدل للربع الرابع إلى 321 مليوناً.

وقال مالك سلطان آل مالك، رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: بقدر ما شهد عام 2020 العديد من التحديات والتحولات، شكل 2021 عام التعافي والتحول بالنسبة للأنشطة التجارية وأنشطة الأعمال. وتمكنت الشركة من العودة إلى مسار النمو بفضل تنفيذها استراتيجية دقيقة ومتسقة لممارسة الأعمال مدعومةَ بالتحسن التدريجي في ظروف السوق. وقد واصلنا خلال العام الماضي برنامجنا الاستثماري الطموح. ورغم ضخ استثمارات ضخمة، لا تزال أعمالنا تولد تدفقات نقدية جيدة للغاية مع ميزانية عمومية قوية وسيولة متاحة بواقع 5.6 مليارات.

وأضاف: يسرني أن أعلن أنه بناءً على نتائجنا المالية، فقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح سنوية عن 2021 بواقع 21 فلساً للسهم، منها 10 فلوس للسهم تم توزيعها مسبقاً كأرباح نصف سنوية بتاريخ 24 أغسطس 2021. ويتوافق ذلك مع توزيع 96% من صافي الربح بعد تخصيص الاحتياطيات القانونية.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: يسعدني بشكل خاص أن أعلن أن إيرادات خدمات الهاتف المتحرك عادت إلى مسار النمو خلال الربع الرابع بعد 12 ربعاً متتالياً من التراجع، ما يبرهن على نجاح خارطة الطريق الاستراتيجية التي حددناها مع عزمنا متابعة وتعزيز هذا النمو. وتمكنا أيضاً خلال العام المنصرم من مواصلة خططنا الطموحة لتوسيع نطاق خدماتنا، حيث بلغت نفقاتنا الرأسمالية 2.6 مليار درهم خلال عام 2021. وقمنا بتوسيع شبكتنا من الألياف الضوئية من حيث عمليات التوصيل الشبكي والمباني المتصلة، بينما نستمر في تنفيذ خططنا المتعلقة بتحديث وتعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الخاصة بنا. وتتمتع شركتنا بمستوى عالٍ من المرونة المالية لمتابعة رحلتنا المتميزة من النمو، وأتطلع مع فريق عملي إلى تحقيق المزيد من النتائج المالية الإيجابية خلال 2022.



إيرادات



شهدت إيرادات خدمات الهاتف المتحرك انتعاشاً ملحوظاً خلال الربع الرابع لتصل إلى 1390 مليون درهم (+5.6%)، بينما حققت خدمات الهاتف المتحرك إجمالي إيرادات خلال العام بواقع 5301 مليون درهم. وواصلت خدمات الهاتف الثابت تسجيل أداء قوي، وسجلت إيرادات خدمات الهاتف الثابت التي حققتها الشركة خلال الربع الرابع أعلى مستوى تاريخي لها بواقع 763 مليوناً وبنسبة نمو بلغت 18.3% على أساس سنوي، بينما سجلت إيرادات خدمات الهاتف الثابت التي حققتها الشركة خلال العام نمواً بنسبة 10.7% لتصل إلى 2844 مليون درهم.

وارتفعت «الإيرادات الأخرى» خلال الربع الرابع بنسبة 17.7% إلى 917 مليون درهم، بينما ارتفعت خلال العام بأكمله بنسبة 15.5% على أساس سنوي لتصل إلى 3537 مليوناً.

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