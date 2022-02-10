أرباح قياسية لـ«ألفا ظبي القابضة» في 2021

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت مجموعة ألفا ظبي القابضة، إحدى أكبر الشركات القابضة في المنطقة، نتائجها المالية الأولية للعام الماضي 2021، حيث بلغ إجمالي إيرادات الشركة 18.8 مليار درهم، بنمو 400% مقابل 3.8 مليارات درهم في 2020، وبلغ صافي أرباح المجموعة نحو 5.1 مليارات درهم، مقابل 218 مليوناً عن العام الذي سبقه.

وتمكنت الشركة التي يبلغ رأسمالها 10 مليارات درهم وتعمل بفريق عمل يبلغ عدده نحو 60 ألف موظف في مختلف القطاعات الاستثمارية الاستراتيجية، من تنويع استثماراتها وزيادة مستوى الكفاءة لديها والارتقاء بمستوى أداء شركاتها، الأمر الذي أسهم في تعزيز استثمارات المساهمين، فضلاً عن توسيع محفظتها الاستثمارية الاستراتيجية محلياً ودولياً.

وقال المهندس حمد سالم العامري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ألفا ظبي القابضة: تماشياً مع أهدافنا وتطلعاتنا الاستراتيجية التي اعتمدناها للعام 2021، نجحت مجموعة ألفا ظبي القابضة في تحقيق نمو باهر، حيث تمكنّا خلال الربع الأخير من العام الماضي من تحقيق نتائج مالية ضخمة عبر استثماراتنا المتميزة والأداء المتقدم لشركة بيور هيلث للتوريدات الطبية وشركة الجرافات البحرية الوطنية وشركة تروجان.

وأضاف: «إضافة إلى نتائجها التجارية المميزة في مختلف القطاعات الأساسية التي تستثمر فيها نفذت شركة ألفا ظبي القابضة استثمارات استراتيجية في 2021 من خلال الاستحواذ على حصة 17.5٪ في شركة الدار العقارية بما أدى إلى زيادة حصتها لنحو 30% في نهاية العام، و70% في شركة موارد القابضة للاستثمار، كما استثمرت الشركة بقيمة مليار درهم في شركة «تعزيز»، التي تعمل كمؤسسة للخدمات الصناعية واللوجستية، كما اشترت الشركة 68.5% من أسهم شركة الجرافات البحرية الوطنية و40% من شركة مجموعة ريسيبونس بلس ميديكال سيرفيسز و65% من شركة ساندستورم لصناعة السيارات».

وأضاف: في إطار استراتيجيتنا وخططنا التوسعية ندخل عام 2022 بزخم قوي، ونتحرك بسرعة لتحقيق عمليات استحواذ جديدة ستسهم في تطوير خطة استثماراتنا البالغة 8 مليارات درهم في العقارات، والضيافة، والرعاية الصحية، والبتروكيماويات، والقطاعات الحيوية الأخرى.

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