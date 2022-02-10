«ميريديان» العالمية تطلق مجموعتها الجديدة في دبي

المصدر: دبي –البيان

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تستعد العلامة التجارية العالمية «ميريديان» Meridien، والمتخصصة بمنتجات العناية الشخصية الرجالية، أن تنطلق في دبي بتقديّم مجموعة من منتجات العناية الشخصية لإزالة شعر الجسم ونظافة الجسم ما دون العنق. وبمناسبة يوم الحبّ، تتوافر بطاقات هدايا ميريديان الرقمية عبر الإنترنت للزوج المميز أو الصديق الأقرب، كما يمكن لجميع الرجال اختيار هدية يوم الحبّ المثالية لأنفسهم على موقع «ميريديان» الإلكتروني.

ومن الهدايا المقترحة، أداة تشذيب شعر الجسم المبتكرة والفاخرة من ميريديان التي تتميّز بتصميم متطوّر وهي سهلة الانزلاق ويسهل التحكّم بها حيث تتكيّف مع خطوط الجسم بدون التسبّب بشقوق. وإلى جانب سمة الاهتزاز المنخفض المريحة، تم تصميم قبضة «ذا تريمر» The Trimmer لتكون مريحة ومقاومة للماء وذلك لضمان سهولة الاستعمال حتى عندما تكون مبتلّة، ولتحكّم أفضل في الاستخدام، أثناء الاستحمام أو غير ذلك، أو حتى على البشرة الجافّة.

وتختلف أداة التشذيب من ميريديان عن أدوات التشذيب الكهربائية الأخرى المتوفرة في السوق لأنها في الأساس أداة للعناية بكامل الجسم، وليست مجرّد قطعة إلكترونية أخرى. فهي أسهل في الاستخدام وتبدو أفضل على رفّ حمّام الرجل مقارنة بالعلامات التجارية الأخرى التي سبق اختبارها في الماضي.

ماكينة التشذيب من ميريديان عالية القوة وقابلة لإعادة الشحن وهي تتوافر بلونين – «أونيكس» و«سايج»، وتشتمل على مشطَيْ توجيه قابلَيْن للتعديل (3-6 ملم، 9-12 ملم) بحسب الحاجة، وتشمل ملحقاتها فرشاة تنظيف وشاحن يو إس بي، ومؤشرات ضوئية للشحن، وتستمرّ لمدّة 90 دقيقة من وقت التشذيب بشحن كامل. والشفرات الخزفية الموثوقة والمقاومة للصدأ قابلة للاستبدال وتتيح تشذيباً أكثر سلاسة للحصول على أداء ونظافة مثاليين. وقد صُمّمت الشفرات الدقيقة لأداة التشذيب لتعمل بكلّ سلاسة ولتتيح للرجال بقصّ شعر أجسامهم دون الإضرار بالبشرة أو شدّها أو تهييجها.

وقالت جوستين ستيفانو، مديرة العلامة التجارية لشركة ميريديان: «ميريديان هي أساس روتين العناية بالنسبة لأيّ رجل. وأداة التشذيب هي المنتج الأبرز حالياً من حيث الجودة العالية وسهولة الاستخدام، حيث تساعد على تجنّب نموّ الشعر تحت الجلد وحروق الحلاقة، ولهذا السبب حازت على ثقة الخبراء في هذا المجال بحيث يوصون بها للحلاقة. إنها واحدة من أفضل الهدايا للرجال في الشرق الأوسط في يوم الحبّ».

وتشتمل جميع باقات ميريديان الكلاسيكية على أداة التشذيب المقاومة للماء مقترنةً بمجموعة من منتجات العناية الذاتية لمساعدة الرجال على توفير المال في روتين العناية الكامل. وتشتمل باقة المبتدئين على شفرة بديلة، بينما تتضمّن الباقة الكاملة الرذاذ، وتشمل باقة العناية المستمرّة الرذاذ مع شفرتين بديلتين.

وأضافت ستيفانو: «تعمل منتجات ميريديان على تحسين صحّة الرجال والعناية بهم وتعزيز النظافة الشخصية. حيث تجمع منتجاتنا متعدّدة الاستخدامات بين التكنولوجيا المتطوّرة والتصميم الأفضل لراحة أكبر في عملية إزالة الشعر تجعلك تشعر بمزيد من الثقة بجسمك. وتوفّر لك الباقات تجارب عناية ذاتية متكاملة وأنت مرتاح في منزلك. كما تعدّ بطاقات الهدايا الإلكترونية أفضل طريقة لمساعدة الرجل في التسوّق لشراء سلع عالية الجودة لنفسه».

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