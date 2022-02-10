73 مليون درهم حجم التبادل التجاري بين الفجيرة والبرازيل 2021

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

ت + ت - الحجم الطبيعي

ناقش سلطان جميع الهنداسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة سبل التنسيق لتنظيم منتدى الأمن الغذائي واللوجستيات في إمارة الفجيرة بالتعاون مع الغرفة التجارية العربية البرازيلية، خلال العام الجاري، وذلك في إطار ما توليه دولة الإمارات من اهتمام وحرص على تحقيق الأمن الغذائي.

وأكد الهنداسي أن حجم التبادل التجاري بين الفجيرة والبرازيل بلغ أكثر من 73 مليون درهم عام 2021، لافتاً بأن البرازيل تعد من الشركاء الاستراتيجيين لدولة الإمارات في مجال التجارة، مثمناً جهود الغرفة التجارية العربية البرازيلية ودورها في تعزيز سبل العلاقات مع الإمارات بوجه عام ومع إمارة الفجيرة بشكل خاص.

جاء ذلك خلال استقبال الهنداسي في مكتبه بمقر الغرفة بالأمس، كل من شاهين علي شاهين المستشار الإقليمي للغرفة التجارية العربية البرازيلية وتامر منصور الأمين العام للغرفة التجارية العربية البرازيلية، وتم خلال اللقاء مناقشة تنظيم المنتدى بين الجانبين خلال هذا العام، تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، التي تهدف إلى تطوير منظومة وطنية شاملة تقوم على أسس تمكين إنتاج الغذاء المستدام، وتحدد عناصر سلة الغذاء الوطنية ضمن رؤية عام 2051.

ورحب مدير عام غرفة الفجيرة بمقترح الغرفة التجارية العربية البرازيلية لتنظيم المنتدى مشيراً إلى أهمية التنسيق بين الجانبين لوضع البرنامج الخاص بالمنتدى ومستوى المشاركات والحضور من داخل وخارج الدولة.

زيادة صادرات الحلال

وأعرب كل من شاهين علي شاهين وتامر منصور عن شكرهما لغرفة الفجيرة وترحيبها بالمقترح وأكدا حرص البرازيل على زيادة صادراتها من المنتجات الغذائية الحلال للدول العربية والإسلامية.

وأوضح تامر منصور أن البرازيل تعتبر أكبر دولة مصدِّرة في العالم للمواد الغذائية، وأشار إلى أن دول منظمة التعاون الإسلامي البالغ عددها 57 دولة استوردت مواد غذائية قيمتها 190.5 مليار دولار من بينها القمح والذرة والسكر والأرز والحليب ومنتجات الألبان في 2020، بحسب بيانات جمعتها غرفة التجارة العربية البرازيلية. وأظهرت البيانات أن نصيب البرازيل منها بلغ 14.1 مليار دولار.

سلطان الهنداسي وشاهين شاهين وتامر منصور خلال اللقاء | البيان

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز