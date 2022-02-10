شراكة بين " سرغاز" و"رويال استراتيجيك" لتعزيز البنية التحتية في قطاع الغاز في المنطقة

المصدر: أبوظبي – البيان

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وقعت مجموعة سرغاز إتفاقية شراكة استراتيجية مع مجموعة رويال استراتيجيك بارتنرز - إحدى شركات استراتيجيك انفيستمنت كابيتال المختصة في استثمار وتطوير المشروعات العقارية وتأسيسها وإدارتها – ، وتهدف الإتفاقية إلى تعزيز البنية التحتية للغاز بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومناطق أخرى.

وجرى توقيع الإتفاقية خلال إجتماع كل من الدكتور حمد آل علي – الرئيس التنفيذي لشركة رويال استراتيجيك بارتنرز والسيد محمد دمق الرئيس التنفيذي لمجموعة سرغاز في حفل عقد في مكاتب مجموعة سرغاز في أبوظبي.

وقال الدكتور حمد آل علي الرئيس التنفيذي لشركة رويال استراتجيك بارتنرز بهذه المناسبة:" نحن فخورون بشراكتنا مع مجموعة سرغاز، ونعتقد أن هذه الإتفاقية ستحقق قيمة إقتصادية كبيرة لكلا الطرفين".

وأضاف الدكتور آل علي: "تعمل شركة رويال استراتجيك بارتنرز على المساهمة في تطوير البنية التحتية للغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتتماشى هذه الإتفاقية مع إستراتجيتنا لدعم نمو القطاعات الرئيسية في الإقتصاد."

وتابع قائلا: "نتطلع للعمل مع مجموعة سرغاز والإستفادة من خبرتها الواسعة في هذا المجال".

من جانبه، قال السيد محمد دمق الرئيس التنفيذي لمجموعة سرغاز: " تكتسب هذه الشراكة أهمية كبيرة للطرفين لأنها تعزز خطتنا الاستراتيجية تماشياً مع رؤية مجلس التعاون الخليجي 2020-2030 مدفوعة بإلتزام مشترك للنمو المستدام في قطاع الغاز، كما تؤكد الإتفاقية إلتزامنا المستمر لتزويد شركائنا وعملائنا بحلول غاز مريحة تضمن أفضل مزيج من القيمة والخدمة والسلامة والدعم ".

وأضاف دمق: "نحن على ثقة من أن قوتنا المشتركة ستمكننا من تقديم مشاريع وخدمات عالية المستوى لعملائنا".

ومن خلال هذه الشراكة، ستكون مجموعة سرغاز قادرة على توسيع محفظتها الحالية والتي تضم 7500 مشروع في جميع أنحاء منطقة مجلس التعاون الخليجي، والتي توفر حاليا إمدادا بأكثر من 30000 طن متري من الغاز المسال سنويا.

وتابع دمق بالقول:" تعد هذه الشراكة الإستراتيجية مع الشركاء الإستراتيجيين علامة فارقة في مسيرتنا لنصبح إحدى أكبر شركات البنية التحتية للغاز والرائدة في المنطقة، ونحن على ثقة أن قوتنا المشتركة ستمكننا من تقديم مشاريع وخدمات عالية المستوى لعملائنا".

صورة جماعية عقب توقيع الاتفاقية | البيان

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