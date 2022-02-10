جلفود 2022 يسلط الضوء على أحدث توجهات الأغذية والمشروبات بدبي الأحد المقبل

المصدر: دبي - البيان

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كشف جلفود، المعرض الأكبر من نوعه على مستوى العالم، ومنصة التوريد العالمية الرائدة في قطاع الأغذية والمشروبات، عن إطلاق دورته السنوية السابعة والعشرين، الأحد المقبل 13 فبراير ويستمر إلى 17 فبراير في مركز دبي التجاري العالمي، بحضور قادة القطاع وأبرز الشخصيات المبتكرة والمؤثرة على مستوى العالم، لمناقشة أحدث التوجهات وفتح حوارات بنّاءة ومثمرة بهدف رسم ملامح مستقبل أفضل لقطاع الأغذية.

وتمكّن المعرض العالمي الأول، في قطاع الأغذية والمشروبات لهذا العام، من استقطاب أكبر العلامات التجارية وأهم الشركات الناشئة التي تستعرض تقنيات متطورة وحلولاً مبتكرةً وفريدةً لمواجهة التحديات وتلبية تطلعات المستهلكين المتغيرة باستمرار.

ويتيح المعرض الذي يقام على مدار خمسة أيام الفرصة أمام مجموعة رفيعة المستوى من صناع القرار في قطاع الأغذية والمشروبات لمشاركة تحليلاتهم المعمقة والقيّمة حول التوجهات المتطورة والمتغيرة في القطاع خلال فعالية جلفود إنسباير الجديدة.

ولفت أرون كريشنان، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات لدى شركة «فريش تو هوم» في الإمارات، إحدى أضخم شركات التجارة الإلكترونية المتكاملة في قطاع الأغذية والمشروبات على مستوى العالم، إلى الدور المهم الذي ستلعبه قطاعات التجارة الإلكترونية، التي تتميز بالتوصيل السريع للطلبات من المتاجر المحلية، والتجارة المخصصة باستخدام الذكاء الاصطناعي، والمنتجات الجاهزة للطهي، والمطابخ الافتراضية، والمطابخ السحابية، وأنظمة الأتمتة بالاعتماد على إنترنت الأشياء في عام 2022.

وأوضح كريشنان أن شركته تقدم خدماتها لمليوني عميل في عشر مدن كبرى في الهند والإمارات، وقال: «يُعد جلفود الحدث الأضخم من نوعه في قطاع الأغذية والمشروبات، ويمثل وجهة مثالية تجمع عشاق الطعام من الذواقين والمبتكرين والمستثمرين للتعرف على أحدث التغييرات التي شهدها وسيشهدها القطاع في المستقبل».

ويشارك كريشنان في الندوات والعروض التقديمية، التي تقدمها منصة التجارة الإلكترونية لتوصيل البقالة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي.

ومن جانبه، أعرب بيتر شاتزبيرج، المؤسس والرئيس التنفيذي لمطبخ «سويت هارت كيتشن» الافتراضي الرائد في ثلاث قارات، عن ثقته بجاهزية السوق واستعداده لإحداث مزيد من التغيير والابتكار، وإجراء عمليات توحيد الأصول وتجميعها، إضافة إلى توفير رأس مال مغامر أكبر للشركات الناشئة.

ويقدم شاتزبيرج جلسة بعنوان إطلاق شركة غذائية في الأسواق الناشئة، كما يشارك في ندوة حوارية حول المطابخ السحابية - استخدام تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة لتوفير خدمات توصيل سلسة في قطاع الأغذية والمشروبات، وقال موضحاً: «يمنحنا المعرض فرصة رائعة للتواصل مع أقطاب قطاع الأغذية والمشروبات على مستوى دولي. وسأسلط الضوء على التحديات التي تواجه رواد الأعمال عند إنشاء شركاتهم خارج دولهم».

وأضاف: «آمل أن أتعلم الكثير عن مستجدات سلسلة التوريد العالمية في معرض جلفود 2022، وخصوصاً في ضوء التغيرات والابتكارات التكنولوجية التي يشهدها القطاع هذا العام».

ويُقام جلفود 2022 بين 13 و17 فبراير من العام الجاري في 21 قاعة بمركز دبي التجاري العالمي. حيث يستضيف أكثر من 4000 شركة عارضة وما يفوق مائة طاه حائز على جوائز مرموقة، ومنها نجوم ميشلان وجوائز أفضل الطهاة العالميين، فضلاً عن قادة الأعمال وصنّاع السياسات الحكومية.

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