وفد فلبيني يطرح فرص التعاون في المقاولات والخدمات الهندسية على الشركات الإماراتية

المصدر: دبي - البيان

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أكد حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، أن دولة الإمارات والفلبين تربطهما علاقات متميزة على كافة المستويات لاسيما الأعمال، وأن الإمارات تستضيف جالية كبيرة من مواطني الفلبين الذين يشغلون وظائف متعددة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وأن هناك عدداً من الشركات الفلبينية شاركت في العديد من المشاريع بالدولة.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها، في المائدة المستديرة لقطاع المقاولات والخدمات الهندسية التي عقدت في فندق كمبنسكي دبي ضمن فعاليات إكسبو 2020، بحضور معالي رامون لوبيز وزير التجارة والصناعة الفلبيني، ومعالي روجير ماركادو قائم بالأعمال – وزير بالإنابة دائرة الأشغال العامة والطرق بالفلبين.

مؤكداً، عن رغبة أصحاب الأعمال الاماراتيين في استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في الفلبين، خاصة في المجالات التي تتميز بها.

من جانبه أعرب معالي رامون لوبيز وزير التجارة والصناعة الفلبيني عن شكره لغرف الإمارات على مشاركتها في هذا اللقاء الذي أعتبره فرصة للتفاعل بإيجابية بين الجانبين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية. خاصة أن الوفد ضم كبار المسؤولين الحكوميين وأصحاب الأعمال في قطاع المقاولات والخدمات الهندسية.

وعرض الوفد الذي ضم ممثلي عدد من الشركات الفلبينية الرائدة في مجال المقاولات والخدمات الهندسية أهم المميزات التي يتميز بها هذا القطاع، وأعرب أعضاء الوفد عن اهتمامهم في الدخول إلى السوق الإماراتي، وفي إنشاء مشاريع مشتركة مع الشركات الإماراتية.

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